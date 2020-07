La Compagnia del Cigno, Rai 1 annuncia la seconda stagione della serie di Ivan Cotroneo: in onda nel 2021

A un anno e mezzo dalla messa in onda della prima stagione, la Rai ha confermato la seconda stagione de La Compagnia del Cigno, serie creata e diretta da Ivan Cotroneo. Una serie finalmente inclusiva, con al suo interno personaggi LGBT ben definiti e storie d’amore tra persone dello stesso sesso, trattate giustamente in assoluta serenità.

Una seconda stagione che andrà in onda in sei serate, con Cotroneo di nuovo alla regia e in cabina di scrittura, insieme a Monica Rametta. Nel cast Alessio Boni, Anna Valle, Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora, Francesco Tozzi, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Claudia Potenza, Barbara Chichiarelli, Pia Lanciotti, Vanessa Compagnucci, Angela Baraldi, Michele Rosiello, Rocco Tanica e Mehmet Gunsur.

Prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori per Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, la nuova stagione vedrà i ragazzi della Compagnia del Cigno cresciuti e alle prese con le sfide della maturità. Le nuove puntate riprendono il racconto esattamente due anni dopo la fine della prima stagione: ritroviamo Matteo, Domenico, Barbara, Sofia, Sara, Robbo e Rosario – sempre guidati dall’inflessibile maestro di musica e di vita Luca Marioni – all’ingresso del mondo accademico del Conservatorio, dove le sfide si fanno più alte, la competitività più serrata e la tentazione di cedere al tradimento per pensare a sé stessi è molto più forte. Ad accelerare i conflitti, l’arrivo a scuola di un nuovo maestro, Teoman Kaya’. Ex allievo di quello stesso Conservatorio Verdi, ora direttore d’orchestra di fama mondiale, Kaya’ – nato ad Istanbul e trasferitosi a Milano – è stato in passato maestro Luca Marioni. Con lui ha condiviso una stagione della vita fatta prima di grande amicizia e poi di un tradimento che li ha portati alla definitiva rottura. L’arrivo di Kaya’ al Conservatorio e la sua collaborazione con Marioni hanno un fine segreto e a pagarne le conseguenze potrebbero essere sia Marioni e sua moglie Irene sia i ragazzi. Con lui, infatti, i sette della Compagnia avvertono la spinta a pensare come singoli prima che come gruppo e, convinti da Kaya’, impareranno a tradire e a farsi del male, spinti gli uni contro gli altri per far sì che si consumi a loro insaputa una antica vendetta.