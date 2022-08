Lady Gaga pubblica a sorpresa il teaser ufficiale di Joker: Folie à Deux

2 min. di lettura

È ufficiale: Lady Gaga sarà in Joker 2!

La presenza di Miss Germanotta nel secondo capitolo del film di Todd Philips era stata annunciata lo scorso Giugno come ancora in trattative, generando l’eccitazione e la curiosità del fanbase. A confermarlo è stata Gaga stessa – da poco tornata in tour con il suo sfavillante The Chromatica Ball – questo giovedì con un (brevissimo) teaser ufficiale del film che si intitolerà Joker: Follie à Deux: nel video non vediamo praticamente nulla, se non le sagome di Joacquin Phoenix e Gaga alternate alla sinfonia di “Cheek To Cheek” di Irving Berlin (tra l’altro, collegandosi al titolo del primo album jazz di Gaga insieme a Tony Bennett, uscito nel 2014). Il teaser conferma anche la data di uscita del film che approderà sul grande schermo, mettevi comodi, il 4 Ottobre 2024.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga)

Ancora due anni e mezzo prima di vedere Gaga all’opera, ma abbastanza per mandare fanbase e social in brodo di giuggiole: “The way men acted when the first joker came out is how the gays will act when the second joker with lady gaga will come out” scrive un utente su Twitter, affiancato da innumerevoli battute su come Gaga si preparerà per il ruolo (in riferimento, alle varie dichiarazioni – alcune parecchio iconiche – durante il press tour di The House Of Gucci e A Star is Born!).

Le riprese del film inizieranno il prossimo Dicembre e i dettagli sulla trama sono ancora top-secret: quel che sappiamo è che Todd Philips tornerà alla regia, affiancato dal co-sceneggiatore Scott Silver. Stando a numerosissime indiscrezioni, il film sarà scollegato dal primo capitolo e ambientato in “un universo DC a parte”, e con alte probabilità sarà addirittura un musical. Ancora non è stato ufficializzato chi interpreterà Gaga, ma per molt* è dato per certo che tornerà nelle vesti della celebre Harley Quinn, anti-eroina della DC già interpretata da Margot Robbie in Suicide Squad e amante di Joker. Lo stesso termine Folie à Deux è utilizzato in psichiatria per riferirsi alla stessa malattia mentale che unisce due persone completamente differenti.

Non ci resterà che attendere (ben due anni) e scoprirlo insieme!

