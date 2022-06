Joker 2, Lady Gaga sarà Harley Quinn in un sequel musical

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

3 anni fa Joker di Todd Phillips, regista di Una notte di Leoni, travolgeva il mondo. Prima sorprendente Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, poi fenomeno cinematografico da 1,074,251,311 dollari d’incasso e 2 Oscar vinti su 11 candidature, con Joaquin Phoenix eletto miglior attore protagonista a furor di popolo. Dopo 3 anni di rumor Todd Phillips ha ufficializzato il sequel, Joker: Folie à deux, con una clamorosa sorpresa nella notte svelata dall’Hollywood Reporter: Lady Gaga.

Miss Germanotta è in trattative per affiancare Joaquin Phoenix, andando ad indossare gli abiti di Harley Quinn, già portata in sala da Margot Robbie in un altro “universo” DC ufficialmente slegato dal titolo di Phillips.

Il regista ha co-scritto la sceneggiatura con il co-sceneggiatore di Joker, Scott Silver, per un sequel che sarà un musical. Altra sorpresa. Quando la Warner realizzò il primo Joker, in molti pensarono ad un flop annunciato. Un personaggio oscuro e lunatico, il progetto si presentava come una discesa nella follia di Taxi Driver che incontra Re per una notte, ambientato in una città in decadenza della fine degli anni ’70. Le prospettive commerciali erano state ritenute minime, con solo 60 milioni di dollari di budget. Poi è successo quel che è successo, la critica è impazzita, Venezia ha incoronato il cinecomic, le sale sono state prese d’assalto, l’Academy ha travolto la pellicola di nomination con due Oscar vinti.

Per il sequel Phillips avrebbe deciso di osare ulteriormente, guardando al mondo dei musical sotto forma di disturbante cinefumetto. E chi chiamare se non lei, Lady Gaga, già candidata agli Oscar come miglio attrice per A Star Is Born? Nel dubbio, quel genio di Bosslogic ha rapidamente partorito un immaginario primo poster della pellicola, con Joker e Harley Quinn teneramente abbracciati come Emma Stone e Ryan Gosling in La La Land, con Los Angeles sullo sfondo, il richiamo di Batman in cielo e un titolo ad hoc: Ah Ah Land.

© Riproduzione Riservata