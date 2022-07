Lady Gaga è tornata, video e scaletta dalla prima tappa del Chromatica Ball Tour

2 min. di lettura

Dopo due anni di rinvii e di snervante attesa ha finalmente preso forma il Chromatica Ball, settimo tour di Lady Gaga a supporto del suo sesto album in studio Chromatica. Originariamente programmata per il 2020, la tournée è stata prima rinviata al 2021 e successivamente al 2022, a causa della pandemia di COVID-19. La data zero è andata in scena alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, in Germania, con altre 5 tappe europee in 10 giorni, ovvero Stoccolma, Saint-Denis, Arnhem e doppia Londra al Tottenham Hotspur Stadium. Successivamente la popstar volerà in nord America e Giappone.

Social impazziti per il ritorno live di Gaga, che ha voluto ringraziare i fan per esserle stata vicina, in questi due anni di snervanti rinvii. “C’è stato un tempo in cui pensavo che non sarei mai più stata sul palco”, ha cinguettato miss. Germanotta. “Ero così triste che non riuscivo nemmeno a sognare nient’altro che un doloroso incubo. Ho superato il mio incubo con amore, supporto, fiducia, verità, coraggio, talento e dedizione. Sono così grata. Ci vediamo a BABYLON #ChromaticaBall.”

Scaletta ricchissima per la popstar, con Bad Romance ad infiammare gli stadi come pezzo d’apertura, seguita da altri grandi classici del passato. Da Poker Face a Just Dance, passando per Telephone e LoveGame, Born This Way e il premio Oscar Shallow, The Edge Of Glory e l’ultimissima Hold My Hand, canzone portante di Top Gun: Maverick. Nel mezzo, immancabili, brani tratti da Chromatica, per un tour che al momento non vedrà l’Italia.

20 spettacoli, per ora, dal 17 luglio al 17 settembre, con il sogno Bel Paese da cullare in inverno, inevitabilmente in un palazzetto, puntando nel dubbio all’estate 2023 negli stadi.

The Chromatica Ball setlist

Bad Romance

Just Dance

Poker Face

Act I

The Treatment

Alice (Live debut)

Replay (Live debut)

Monster (First time since 2014)

Act II

The Garden

911

Sour Candy (Live debut)

Telephone

LoveGame

Act III

The Universe Video

Babylon (Live debut)

Free Woman (Live debut)

Born This Way

Act IV

Flower Queen

Shallow

Always Remember Us This Way

The Edge of Glory

Enigma (Live debut)

Finale

Veils

Stupid Love

Rain on Me

Encore

Hold My Hand

