Lady Gaga torna a cantare dal vivo, in vendita i biglietti

2 minuti di lettura

Rinviato a data da destinarsi causa Covid-19 il The Chromatica Ball Tour, prima atteso per l’estate 2020, poi posticipato al 2021 e infine al 2022, Lady Gaga torna a cantare dal vivo. La popstar ha annunciato una nuova Residency a Las Vegas “Jazz & Piano“, in cui quasi certamente promuoverà “Love For Sale“, album di imminente uscita che la vede tornare a duettare con il leggendario Tony Bennett.

I due concerti si svolgeranno il 14 e il 31 ottobre, con prevendita dei biglietti al via domani, 24 agosto. In precedenza erano state annunciate delle tappe di coppia, con Gaga e Bennett fianco a fianco anche dal vivo, ma il 95enne crooner, vincitore di ben 20 Grammy Awards e con oltre 100 album all’attivo, si è appena ritirato.

Registrato nel corso degli ultimi due anni, Love For Sale conterrà 12 classici Cole Porter, re-interpretati da Gaga e Tony, a sette anni dal boom di Cheek to Cheek. “I Get A Kick Out Of You” è il primo singolo estratto. Nel frattempo la popstar punta agli Oscar del 2022, dopo aver già vinto una statuetta per la miglior canzone originale di A Star is Born, grazie ad House of Gucci di Ridley Scott, in uscita il 3 dicembre prossimo nelle sale italiane. Un film che la vedrà protagonista assoluta negli abiti di Patrizia Reggiani, condannata per aver assunto il sicario che uccise l’ex marito Maurizio Gucci nel 1995. La Reggiani, Vedova Nera il soprannome, fu condannata a 26 anni di carcere per essere la mandante e organizzatrice dell’omicidio. Dopo aver scontato 18 anni di carcere, è stata rilasciata nel 2016.

Anteprima mondiale in Italia, come annunciato da Eagle Pictures, con la Festa del Cinema di Roma possibile vetrina di lancio.