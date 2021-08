Lady Gaga torna a cantare con Tony Bennett, nuovo disco e primo singolo estratto – AUDIO

< 1 minuto di lettura

7 anni fa Tony Bennett e Lady Gaga duettavano a sorpresa sulle note di Cheek to Cheek, disco in grado di conquistare la vetta Billboard 200, sbancare le chart e vincere un Grammy nella categoria “Best Pop Traditional Vocal Album”. Cheek to Cheek arrivava dopo la felice esperienza “The Lady Is a Tramp“, brano che Tony e Gaga registrarono per l’album di Bennett, vincitore di un altro Grammy Award, Duets II.

Passati 7 anni, e nel giorno del 95esimo compleanno del leggendario crooner americano (20 Grammy Award sul comodino), Gaga ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo disco, Love for Sale, in uscita il 1 ottobre 2021 e già in pre-order.

Il giorno in cui abbiamo pubblicato “Cheek To Cheek” nel 2014, Tony mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo registrare un altro album con lui, questa volta celebrando le canzoni di Cole Porter. Sono sempre onorata di cantare con il mio amico Tony, quindi ovviamente ho accettato l’invito.

Detto, fatto. Primo singolo estratto dall’album “I Get A Kick Out Of You” pezzo di Cole Porter del 1934, realizzato per la commedia musicale del 1934 Anything Goes. Da subito diventato un grande classico, è stato cantato negli anni da celebrità come Frank Sinatra, Billie Holiday, Peggy Lee, Marlene Dietrich, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Shirley Bassey. E ora lei, Lady Gaga.