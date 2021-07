House of Gucci con Lady Gaga, il trailer italiano del film di Ridley Scott

2 minuti di lettura

Nei cinema d’Italia dal 3 dicembre, House of Gucci si è finalmente mostrato, con i primi charachter poster e il primissimo trailer, che vede Lady Gaga protagonista assoluta tra i giganti. La cantante, già premio Oscar grazie al brano portante di A Star is Born, indossa gli abiti di Patrizia Reggiani, condannata per aver assunto il sicario che uccise l’ex marito Maurizio Gucci nel 1995. La Reggiani, Vedova Nera il soprannome, fu condannata a 26 anni di carcere per essere la mandante e organizzatrice dell’omicidio. Dopo aver scontato 18 anni di carcere, è stata rilasciata nel 2016.

Al fianco della popstar un cast da urlo: Adam Driver interpreterà suo marito Maurizio, con un irriconoscibile Jared Leto nei panni di Paolo Gucci, Al Pacino in quelli di Aldo Gucci, Salma Hayek in quelli di Pina Auriemma e Jeremy Irons negli abiti di Rodolfo Gucci. La sceneggiatura di Roberto Bentivegna è tratta da The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, scritto da Sara Gay Forden e pubblicato da William Morrow nel 2001. Maurizio Gucci era il nipote di Guccio Gucci e gestì la società negli anni ’80, dopo averla strappato dalle mani dello zio.

Girato quasi interamente in Italia, House of Gucci sembrerebbe essere kitsch, divertente e al tempo stesso tragico, come una soap opera di qualità con un cast impressionante a disposizione.

Dariusz Wolski, direttore della fotografia, ne aveva già dato qualche anticipazione lo scorso aprile: “Ogni film è una cosa diversa. Inizi un film come non l’hai mai fatto prima, questo è il modo migliore di pensare. Certo, è facile per me da dire perché ne ho fatti abbastanza, quindi alcune cose diventano inconsce. Ma questo film, essendo legato all’alta moda degli anni ’80 e ’90, sarà un po’ diverso dagli altri. Gli anni Ottanta non sono stati un periodo particolarmente belli. Il mondo della moda o queste sfilate non erano così belle. Guardi i cappotti grandi e cose del genere e pensi, hmmmm… ”.

Via Twitter, Gaga ha così voluto celebrare l’uscita del primo trailer: “Ti amo Rid, così come amo tutto il cast e tutti quelli che in Italia ci hanno sostenuto durante le riprese in pieno Covid. GRAZIE VI AMO. Italia sei il mio cuore e di tutta la mia famiglia“.