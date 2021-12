LeccoMilano trasloca a Nolo di domenica tra aperitivi, musica e sport

2 minuti di lettura

Da LeccoMilano a Leccominolo il passo è breve. Solo e soltanto di domenica, il “buco di bar” che ha fatto la storia di Via Lecco si trasferisce a Nolo e diventa “un borgo di bar”. Un vero e proprio revival della famosa domenica che per anni ha accompagnato le serate milanesi, una sorta di nuova “casa” per la comunità LGBT della città.

Via alle danze questa domenica, 12 dicembre a partire dalle ore 18 presso il DKR in via Merano 18, andando avanti fino alle 2 di notte. Un party all’insegna della musica, con i dj set di Manuel Menini e Stefano Protopapa, con un aperitivo speciale che si prolungherà fino a notte tarda. E dove non mancherà lo sport.

L’evento è infatti in collaborazione con gli 11 gruppi sportivi del Pride Sport Milano (Gruppo Pesce, Gate Volley Milano, Outsiders Milano, Peacox Basket, Shot Liners, Tricycloasd, Scig, Milano Quiddich, Frontrunners, Atomo, Tennis, Rainbowling). Sul palco si alterneranno Enorma Jean, fresca fresca di Drag Race Italia, e Ciccio Peris, giocatore della squadra di rugby Natiscombinati. La direzione artistica è affidata a Simone Rossari, con la supervisione di Alberto Pattacini.

Ingresso libero e Green Pass obbligatorio.