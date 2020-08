Legge contro l’Omotransfobia, il bellissimo discorso di Laura Boldrini alla Camera – video

Se l’opposizione si è concessa un aberrante dibattito costellato di menzogne e benaltrismo, la maggioranza di Governo è intervenuta in aula alla Camera dei Deputati, nella giornata di ieri, per difendere la legge contro l’omotransfobia e la misoginia.

Particolarmente apprezzabile il sentito discorso di Laura Boldrini, ex presidente della Camera, che ha sottolineato come “il senso di questo testo si può esprimere con parole chiare e comprensibili a tutti: ognuno deve essere libero di amare chi desidera, senza per questo cadere vittima di odio e discriminazioni, perché nessuno deve essere fatto oggetto di violenza per le proprie libere scelte nella dimensione sessuale e affettiva”. “Siamo d’accordo oppure no, colleghi e colleghe, con il principio che nessuno deve essere fatto oggetto di violenza e discriminazione per le proprie libere scelte nella propria sfera affettiva e sessuale. Ma vi rendete conto che vuol dire avere un figlio, una figlia, che ti escono di casa e avere la paura di sapere che magari ti tornano a casa massacrati di botte, perché sono quello che sono. Ma vi siete mai messi nei panni di quelle famiglie? E vi pare normale? Chiudiamo un occhio anzi due!”.



Una legge da approvare senza se e senza ma per la Boldrini, anche perché centrata anche contro la misoginia: “sappiamo bene che le donne sono tra le più colpite dai crimini d’odio. L’odio verso le donne è frutto dello stesso clima culturale che alimenta la violenza verso le persone LGBT+, un clima che affonda le proprie radici nella matrice patriarcale della nostra cultura e della nostra società e che colpisce chiunque si allontani da quel modello. Questa non è una legge che tutela minoranze: questa è una legge che vuole introdurre nell’ordinamento pari dignità, protezione e sicurezza, perché la sicurezza non è quella che qualcuno invoca a ridosso delle campagne elettorali, dopo avere egli stesso seminato paura. Sicurezza è anche non doversi nascondere, non dover rinunciare, per colpa dei violenti, a vivere serenamente la propria identità. Ora abbiamo un’occasione importante, che è innanzitutto quella di assicurare protezione e pari dignità a tante persone, ma anche quella di dare un altro seguito al principio di uguaglianza previsto all’articolo 3 della nostra Costituzione e di collocare l’Italia tra i Paesi più avanzati d’Europa e del mondo in materia di diritti, di libertà e di progresso civile. Questa occasione, stavolta, non dobbiamo assolutamente perderla“.