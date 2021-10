Liceo organizza drag parade durante l’intervallo della partita, il video è virale

< 1 minuto di lettura

Il Gender-Sexuality Alliance Club della Burlington High School ha dato vita ad un evento, nel fine settimana, che è presto diventato virale, perché 30 studenti e insegnanti delle scuole superiori del Vermont si sono vestiti di tutto punto, con abiti da favola e tacchi a spillo, per sfilare in passerella. Uno show drag che ha entusiasmato i presenti nel corso dell’intervallo di una partita di football.

Andrew LeValley, insegnante di inglese e consulente GSA alla Burlington High, ha avuto l’idea dello show in drag, per smontare il luogo comune dello sportivo maschio e rude. “Penso che sia difficile per i ragazzi esprimere un lato effeminato di sè stessi, e spesso questo potrebbe essere il lato che amano di più“, ha detto LeValley. “Quindi questo era per loro il momento di indossarlo, letteralmente, affinché il mondo lo vedesse, prendendosi qualche minuto per camminare lungo una passerella e andarne orgogliosi“.

LeValley ha presentato la sua idea al preside e agli studenti, ricevendo l’immediato sostegno. Il direttore sportivo Quaron Pinkney ha dichiarato all’Associated Press di aver suggerito che lo spettacolo si svolgesse proprio durante l’intervallo della partita, per “condividere uno spazio nel regno dell’atletica normalmente negato.”

Ezra Totten, studentessa della Burlington High, ha detto all’AP che “gli spalti erano completamente pieni” e ha descritto l’esperienza come “incredibile” e “commovente”.

“Speravo solo di dare ai nostri studenti, dichiarati o non, un momento per brillare e sentirsi amati, e sapere che c’è un posto per loro nelle scuole pubbliche“, ha ribadito LeValley, che sfilato negli abiti di Maria Antonietta durante l’evento.