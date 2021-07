Lil Nas X scrive al suo io 20enne: “Smettila di dispiacerti per quello che sei”

2 minuti di lettura

Domani uscirà il nuovo singolo di Lil Nas X, “Industry Baby”, con il 22enne rapper che ha condiviso per l’occasione una potente lettera al suo io ventenne, in difficoltà nel gestire la propria omosessualità dichiarata.

Ho scritto una canzone per noi. So che a volte ti sembra che sia tutto in discesa da qui. So che la tua sessualità ti ha fatto sentire come se fosse tutto facile. So che la tua sessualità ti ha fatto sentire un emarginato tra i tuoi coetanei. So che passare dall’avere la più grande canzone del mondo all’essere intrappolato nel tuo appartamento ti ha molto pesato. E so che se ascolti la frase “one hit wonder” ancora una volta potresti bruciare. Ma ho bisogno che tu vada avanti. Ho bisogno che tu realizzi che hai l’opportunità di essere la persona di cui avevi bisogno in giovane età. Ho bisogno che tu smetta di essere dispiaciuto per te stesso. E ho bisogno che tu ricordi che l’unica persona che deve credere in TE sei TU.

Chiaro il riferimento alla super hit Old Town Road, che ha infranto tutti i record Billboard negli Usa, portando Lil a vincere anche un Grammy. In questo 2021 il 22enne ha sbancato con Montero (Call Me by Your Name), trionfo queer da mesi nella Top10 dei brani più ascoltati su Spotify. Un singolo che Lil lanciò scrivendo un’altra toccante lettera, ma in questo caso al suo io 14enne. “So che abbiamo promesso di non uscire mai pubblicamente, so che abbiamo promesso di non essere mai “quel tipo di persona gay”, so che abbiamo promesso di morire con questo segreto”. “Ma la verità è che lo sono. Sono gay“.

Gay dichiarato dal 2019, Lil ha messo la sua queerness al centro della sua musica. Con il video di “Sun Goes Down” ha raccontato i suoi pensieri suicidi e la vergogna provata nell’essere omosessuale. Il suo primo disco dovrebbe uscire entro fine 2021.