Lil Nas X tra pensieri suicidi e vergogna che provava nell’essere gay nel video di “Sun Goes Down”

I fan hanno definito il nuovo video “Sun Goes Down“, un “pugno nello stomaco”. Ed è proprio così, perché il rapper Lil Nas X, uscito come omosessuale ormai 2 anni fa, nel suo nuovo video va in aiuto del se stesso adolescente, ancora non dichiarato.

Nel video, Lil Nas X osserva alcuni momenti di vita del ragazzo che è stato solo pochi anni fa, accompagnandolo nelle diverse situazioni, mentre rimane solo a scuola, chiuso nel bagno, o al lavoro.

In “Sun Goes Down”, infatti, Lil Nas X si rivede al liceo, quando pregava Dio per non essere omosessuale, sperando che fosse solo una fase che sarebbe passata. La sua adolescenza, ricordando anche la solitudine di quegli anni, è stata segnata da pensieri negativi sull’omosessualità, cullando anche l’ipotesi del suicidio, causa vergogna per essere omosessuale.

Nel ritornello, si nota tutto il suo disagio: “Mandami una pistola e vedrò il sole“. Ma non solo, perché a un certo punto capisce che in lui non c’è nulla di sbagliato: “Sono felice comunque. Che ho fatto quel salto, quel salto di fede“. E ancora: “Sono felice che tutto abbia funzionato per me. Renderò i miei fan così orgogliosi di me“. È per questo che nel video, alla fine, nel volto del ragazzo spunta un sorriso, e decide di vivere davvero la sua vita.