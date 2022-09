Lisa Simpson è queer? La risposta dello showrunner

< 1 min. di lettura

34 stagioni e non sentirle. O forse sì. Il 17 dicembre del 1989 andava per la prima volta in onda I Simpson (The Simpsons), serie animata firmata Matt Groening recentemente riconfermata, avendo scritto pagine indelebili di televisione, con quasi 40 Emmy vinti e un’influenza sul linguaggio televisivo e sulla cultura moderna probabilmente inarrivabili.

Nel corso degli anni si è spesso accennato all’eventualità che la piccola Lisa fosse bisessuale. In una puntata, come dimenticarlo, un’indovina le dice che avrà il 42% di possibilità di avere un fidanzato e il 72% di possibilità di avere una ragazza, nel suo futuro. “Mi piacciono queste probabilità“, rispose Lisa, ridando forma ad un potenziale coming out futuro.

Ebbene lo showrunner dei Simpson, Al Jean, ha recentemente rivelato di credere nella “possibilità” che Lisa sia davvero un personaggio queer. “Secondo me, e questa è solo la mia opinione, è sicuramente una possibilità nella vita di Lisa. È aperta, ama tutto. Perché no?”.

Già nel 2017 lo showrunner disse a THR che Lisa “potrebbe finire con una donna“, da grande. Nel 2019, a Metro, ribadì: “Vedo Lisa come presidente e forse poliamorosa”.

Molti fan de I Simpson considerano Lisa canonicamente bisessuale, con l’ultima dichiarazione di Jean che vede gli autori della serie aprire alla “possibilità”. Per quanto la pansessualità, a sentire Al Jean, sia forse la strada più percorribile per il futuro di Lisa Simpson.

All’interno della serie, va ricordato, ci sono stati più coming out. Non solo Waylon Smithers, che ha trovato l’amore nel 2021, ma anche la sorella di Marge, Patty, apertamente lesbica dal 2014.

