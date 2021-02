Livorno, leghista ritira l’interpellanza in cui chiedeva la schedatura dei gay: “Sono stato frainteso”

2 minuti di lettura

Ha suscitato indignazione quasi bipartisan l’incredibile, folle, indecente iniziativa leghista Collesalvetti, in provincia di Livorno, con un esponente del partito di Metteo Salvini, il Il capogruppo Massimo Ciacchini, che ha chiesto di fatto una schedatura delle coppie gay unite civilmente. Perché “Collesalvetti è, purtroppo, gay friendly“.

Dopo giorni di infuocate polemiche, e l’imbarazzante silenzio dei leader di partito, Massimo Ciacchini ha spiegato di “non essere stato compreso“, specificando di non aver chiesto “nessuna schedatura“, ritirando quanto proposto. Peccato che l’interpellanza fosse chiara, chiedendo quante coppie gay fossero presenti a Collesalvetti, conoscere la loro stabilità nel tempo, le agevolazioni ricevute, l’effettivo amore.

Una follia, nè più nè meno, duramente criticata dall’assessora regionale toscana e responsabile del dipartimento nazionale Pd sulle disuguaglianze, Alessandra Nardini: “L’idea della schedatura delle unioni civili tra cittadine e cittadini omosessuali, regolate da una legge dello Stato, fa venire i brividi e richiama oscure e drammatiche vicende del passato, che nel passato devono restare. In Italia e in Toscana non c’è spazio per l’omofobia, né per la propaganda discriminatoria. Parliamoci chiaro, il messaggio strisciante che si voleva insinuare con questa iniziativa è che le eventuali risorse destinate a queste famiglie sarebbero uno spreco“. “La nostra terra, la Toscana, è sempre stata apripista nei diritti civili e continuerà a esserlo. Sono orgogliosa, in tal senso, di essere Assessora regionale con delega all’attuazione della Legge regionale 63 del 2004, proprio contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Come Regione, oltre a esserci dotati di questa apposita legge, aderiamo da anni ufficialmente al Toscana Pride, siamo tra gli enti fondatori della Rete Re.a.dy contro le discriminazioni e abbiamo promosso convintamente un appello a sostegno del Ddl Zan, per il quale abbiamo già raccolto molte adesioni di comuni e province toscani. Lavoreremo senza sosta su questi temi per fermare qualsiasi messaggio e azione amministrativa discriminatori. Questa è la Toscana: una terra aperta, di tutte e di tutti, che combatte le disuguaglianze, che non scheda, non esclude e non discrimina nessuna e nessuno. Apprendo che il Consigliere Ciacchini avrebbe ritirato la sua interpellanza, che ritengo vergognosa. Bene che questa iniziativa si sia fermata sul nascere, ma è un segnale non trascurabile di quanto ci sia ancora da lavorare su questo terreno, persino tra chi siede nelle istituzioni“.

Anche la senatrice Monica Cirinnà, madre delle unioni civili italiane, è stata durissima.