Lombardia, raccolta firme per una legge contro l’omotransfobia

In Lombardia nel 2019 è stato depositato in Consiglio regionale il progetto di legge “Nanni”, Norme contro la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.

“Da qui può partire l’impegno di Regione Lombardia per il contrasto all’omolesbobitransfobia“, recita una raccolta firme AllOut, che sottolinea come intervenire sia diventato ancora più urgente in un contesto come quello attuale, in cui la pandemia ha messo in evidenza il clima di omolesbobitransfobia diffuso in regione.

Ma cosa prevede il progetto di legge “Nanni”?

LAVORO: inserimento lavorativo di persone discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale;

FORMAZIONE: formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione;

INCENTIVI PER LE AZIENDE: riduzione dell’IRAP dello 0,5 per le imprese che si adeguano agli standard internazionali sulla responsabilità sociale;

SCUOLA: incentivi a iniziative per studenti, genitori e docenti sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica, sulla gestione non violenta dei conflitti, sul rispetto di ogni differenza e sulla lotta a ogni forma di bullismo;

SALUTE: creazione di percorsi sanitari specializzati per l’assistenza delle persone in transizione di genere;

COMUNICAZIONE: monitoraggio del fenomeno discriminatorio nella programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale;

CULTURA E SOSTEGNO AGLI ENTI LOCALI: finanziamento d’iniziative ed eventi culturali contro le discriminazioni;

DIFENSORE REGIONALE: ampliamento della competenza sui casi di discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale e identità di genere;

DATI E ANALISI: raccolta dati sul fenomeno omobitransfobico.

La campagna è promossa da Coming-Aut LGBTI+ Community Center, Arcigay Varese, Arcigay Orlando Brescia, Bergamo Pride, Universigay – Associazione LGBTI+ UNIPV, ALA Milano Onlus, Agedo Milano, Gaylib, CIG Arcigay Milano, I Sentinelli di Milano, GayStatale Milano, Da’ voce al rispetto, Renzo e Lucio, Associazione CuoriInVersi-Circolo ARCO, Arcigay Cremona “La Rocca”, Arcigay Bergamo “Cives”.

QUI potrete firmare!