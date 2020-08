Londra, via al treno rainbow interamente composto da dipendenti LGBT

L’Avanti West Coast ha ufficialmente presentato un treno decisamente speciale, perché interamente arcobaleno e a tema Pride. Il treno rainbow è partito ieri da Londra Euston per arrivare a Manchester Piccadilly, con un equipaggio interamente e dichiaratamente LGBT.

“Non è solo un treno Pride, ma un’esperienza Pride”, hanno scritto sui social ufficiali dell’azienda, per un treno comporto da 11 carrozze. “È un simbolo del nostro impegno per la diversità e l’inclusione”, ha commentato con orgoglio Sarah Copley, direttrice esecutiva di Avanti West Coast.

“Si tratta di essere accettati per quello che siamo e di rappresentare la comunità LGBT + che da sempre serviamo all’interno della nostra rete”, ha proseguito il manager Paul Austin. “Far parte del primo equipaggio interamente LGBT + del Regno Unito è un segno dei passi che stiamo compiendo verso una società più inclusiva, diversificata ed equa e sono così orgoglioso di esserne coinvolto”. La società ha chiesto al web un aiuto per trovare un nome adeguato al treno, un nome che ricordi e celebri l’Orgoglio, il Pride.

Il treno è decorato con i colori della tradizionale bandiera arcobaleno, ma ha anche i colori nero e marrone, per simboleggiare la comunità black, così come i colori rosa, blu e bianco della bandiera transgender. All’interno delle carrozze, libri LGBTQ +. Il treno rimarrà rainbow 365 giorni l’anno ma non è detto che manterrà solo dipendenti LGBT al suo interno.