Loredana Bertè celebra il TDoV: “Sostegno ed accettazione, questo si aspettano i figli da un genitore”

< 1 minuto di lettura

Siamo davvero tutti figli della gigantesca Loredana Bertè, come recita l’ultimo singolo della mitologica cantante, oggi scesa in campo sui social per sostenere le persone transgender.

“Tutti i bimbi nascono perfetti poi si “guastano” con il crescere”, ha scritto Loredana, da sempre al fianco della comunità LGBT. “Sostegno ed accettazione sono due cose che ogni figlio si aspetterebbe dai propri genitori. “Nata cosí di me non cambio niente”. Questo è ciò che canto in “Figlia di..” e questo è ciò che l’associazione Genderlens dice ogni giorno per sostenere le famiglie gender creative. Il 31 marzo è la giornata internazionale della visibilità transgender, una giornata importante per sensibilizzare sull’inclusività. Quando capiremo che siamo tutti uguali proprio perché siamo tutti diversi? Accettiamoci, amiamoci e sosteniamoci l’un l’altro senza pregiudizi ed etichette. Smettiamola di essere daltonici. Il mondo è composto da tanti colori diversi. Abbiamo tutti il diritto di essere noi stessi e di non dover cambiare!“.

Due settimane fa Loredana aveva attaccato anche il Vaticano, dopo il ripetuto divieto alla benedizione per le coppie LGBT, sottolineando come “L’amore è universale, non ha bisogno di benedizione alcuna”. “In questo nuovo medioevo, lasciamo che continuino a benedire la morte”, pubblicando l’immagine di un prete impegnato a benedire decine di fucili.