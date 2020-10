Maarten Hurkmans, il canottiere olandese fa coming out: “Sono bisessuale”

Oggi 23enne, Maarten Hurkmans è un canottiere olandese, vicecampione del mondo ed europeo nell’otto, che ha così deciso di fare coming out sui social.

Tutti quelli che mi conoscono diranno che sono privo di rimorsi. Ho una personalità forte, puoi sempre leggere il mio stato d’animo direttamente dal mio volto, e posso essere la peggiore persona mattiniera in assoluto. E sono anche bisessuale, qualcosa che considero una parte importante di ciò che sono. Per molte persone, la sessualità non è qualcosa da considerare più di tanto. Tuttavia, molte persone LGBTQ + possono perdere tempo e ansia per scoprirsi, accettarsi e riconciliarsi con la propria sessualità. Sono molto fortunato ad essere stato cresciuto da genitori fantastici in un ambiente aperto e accogliente e, fortunatamente, non ho mai sperimentato la mia sessualità come un peso. Tuttavia, non tutti condividono la mia esperienza. Può essere difficile fare coming out, soprattutto nello sport. Non molti atleti d’élite si identificano come LGBTQ + e ci sono pochi modelli di ruolo a cui guardare, dimostrando che non importa e che non c’è nulla di cui vergognarsi. Sono alto 2.01 m, peso 110 kg, sono orgoglioso di quello che sono. Per molti non mi adeguo allo stereotipo, ma voglio essere un esempio per chiunque si senta come se non potesse essere il vero sé. Identificarsi come parte della comunità LGBTQ + non ti rende meno mascolino o in grado di competere e vincere. Alla fine, ci schieriamo tutti sulla stessa linea di partenza con la stessa ansia da dover sopportare in quegli ultimi minuti prima dello start. Altrettanto tesi e pronti per il via libera. ⠀