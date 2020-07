Maledizione Glee, Naya Rivera scomparsa in un lago: si teme l’annegamento

33enne attrice americana diventata celebre grazie al ruolo di Santana Lopez nella serie televisiva Glee, Naya Rivera è letteralmente scomparsa mentre si trovata in barca sul lago Piru insieme al figlio Josey Hollis, nato nel 2015.

Il bimbo è stato trovato da solo, sulla barca, da un altro villeggiatore. Illeso, il piccolo ha raccontato che era andato a nuotare insieme alla mamma, ma questa non è più tornata. Il dipartimento di Polizia della Contea di Ventura, vicino Los Angeles, ha ufficialmente parlato di possibile annegamento. I sommozzatori sono alla ricerca del corpo. Il bambino, fortunatamente, sta bene ed è stato subito riconsegnato ai familiari.

Nel 2014 Naya aveva sposato Ryan Dorsey a Cabo San Lucas, in Messico. Nel 2018, dopo un arresto con l’accusa di violenza domestica nei confronti del marito, il divorzio. Attrice dall’età di 4 anni, la Rivera esplode in tv grazie a Glee, e al ruolo della cheerleader Santana Lopez, bisessuale e al termine della sesta e ultima stagione moglie dell’amata Brittany Pierce. Nel 2018 Naya aveva preso parte alla serie Step Up: High Water, dopo aver sfornato anche diversi singoli.

La ‘maledizione’ di Glee, serie Fox ideata da Ryan Murphy, nel frattempo prosegue. Nel 2013 il decesso del protagonista Cory Monteith, trovato senza vita in una camera d’albergo, stroncato da un mix di droga e alcool. Nel 2018 il suicidio di Mark Salling, a rischio carcere dopo il ritrovamento di materiale pedo-pornografico sul suo computer. Negli ultimi mesi, infine, la protagonista indiscussa Lea Michele è stata da più parti accusata di essere una donna ‘crudele’, addirittura ‘razzista’, che avrebbe tenuto sul set insostenibili comportamenti da diva per l’intera durata del programma. Ora, improvvisamente, il dramma di Naya Rivera. Ieri il suo ultimo post social, abbracciata all’amato figlio.