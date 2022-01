Chris Colfer di Glee festeggia nove anni d’amore con il fidanzato Will Sherrod

2 minuti di lettura

11 anni fa, era il 2011, Chris Colfer vinceva un Golden Globe come miglior attore non protagonista in una serie grazie all’iconico Kurt Hummel di Glee, per poi finire nella lista delle 100 persone più influenti dell’anno secondo Time. Undici anni dopo la carriera recitativa di Colfer è inaspettatamente frenata, ma non la vita privata dell’attore, fino ad oggi particolarmente restio a condividerla sui social.

Chris ha infatti festeggiato su Instagram i 9 anni d’amore con il fidanzato Will Sherrod, 39enne attore conosciuto proprio sul set di Glee, nel 2013, quando quest’ultimo prese parte ad un paio di episodi in qualità di ‘comparsa’. Chris ha pubblicato due foto al fianco di Will. La prima, datata 2013, e la più recente, datata 2022. A complimentarsi con Colfer anche l’ex compagno di set Kevin McHale, dal 2018 gay dichiarato e a sua volta felicemente fidanzato con Austin P. McKenzie.

Conclusa la felice esperienza Glee, durata dal 2009 al 2015 con 115 episodi girati, Colfer, che è stato nominato a due Emmy e ha vinto un SAG grazie alla serie ideata da Ryan Murphy, ha poi scritto, prodotto e interpretato Struck by Lightning, film del 2012, girando nel 2016 Absolutely Fabulous – Il film. Da allora la sua carriera d’attore si è arenata, lasciando spazio a quella di scrittore.

Nel 2012 Chris ha pubblicato La terra delle storie – L’incantesimo del desiderio, primo capitolo di una serie editoriale per bambini, arrivato al primo posto nella classifica dei più venduti del New York Times. Da allora la scrittura è diventata la sua vita, con tutta una serie di romanzi pubblicati in Italia da Rizzoli.

