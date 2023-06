Marco Mengoni stupendo a 16 anni canta “You make me feel like a natural woman” di Aretha Franklin – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Nel 2004 Marco Mengoni, all’età di 16 anni, ha interpretato ” (You Make Me Feel Like) A Natural Woman” di Aretha Franklin (1968), in un saggio canoro nella Scuola di canto di Barbara Ghiloni a Viterbo.

Nel video, presente su Youtube da 9 anni, Marco Mengoni viene introdotto dalla conduttrice del saggio. Siamo in quella che sembra una grande sala parrocchiale. Con Marco, sono presentat* anche Rossana, Maria Teresa, Ilaria, Guendalina, Sara, Milena, Martina, Anna e Alberto.

L’interpretazione di Marco è magnifica e commovente.

“Dietro il canto c’è un mondo: dall’importanza dell’uso della lingua per la timbrica, alla buona dizione, alla buona dinamicità e articolazione della maschera facciale” dice Barbara Ghiloni, l’insegnante di canto di Mengoni, in una bella intervista che potete leggere su Tuscia Up.

Ghiloni non si risparmia su Marco e ne tratteggia un solido ritratto in poche righe:

“La carriera di Mengoni è eccezionale perché lui non si è soffermato a quello che poteva dargli una casa discografica, ma ha avuto una crescita incredibile, ora infatti si auto produce. L’artista non può essere un professionista se si sofferma solo a quello che gli dà le canzoni e le interpreta, perché non cresce, non ha più niente da raccontare o racconta solo quello che dicono gli altri”

Dopo una moltitudine di successi e luminosi momenti di musica e attenzioni – per restare soltanto negli ultimi mesi: la vittoria di “Due vite” a Sanremo, la bandiera progressista sul palco dell’Eurovision, la piazzata a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni (è un meme, si scherza ndr) – si resta teneramente commossa davanti al talento puro di quei sedici anni.

Questo video è la prova documentata anche del gusto musicale di Marco e della sua pulsione soul fin da quando muoveva per saggi parrocchiali. Oggi, Giugno 2024, Prisma, l’ultimo lavoro artistico di Marco Mengoni, è l’album più ascoltato nelle classifiche italiane.

Link al video su Youtube >

