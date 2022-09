Maria Sole Ferrieri Caputi fa la storia, con Sassuolo-Salernitana prima donna arbitro di sempre in serie A

< 1 min. di lettura

L’avevamo scritto nel maggio scorso. “Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna in Serie A“.

4 mesi dopo, la profezia si è avverata. 32enne di Livorno, Maria Sole Ferrieri Caputi arbitrerà Sassuolo-Salernitana domenica 2 ottobre alle ore 15, entrando così nella storia del nostro Calcio.

Fino ad oggi Ferrieri Caputi aveva diretto 23 gare di Serie C, tre partite di Serie B, una in Coppa Italia e aveva fatto il “quarto uomo” in Monza-Udinese alla terza giornata di questo campionato. Ora l’atteso salto, come annunciato dalla Gazzetta dello Sport. Dall’11 al 30 ottobre prossimo Maria Sole arbitrerà il Mondiale femminile Under 17.

In Bundesliga (Germania), il muro delle donne arbitro era caduto nel 2017. Poi sono arrivate le prime donne arbitro anche in Spagna, Inghilterra e Francia. Ora tocca finalmente anche all’Italia. Livornese, dottoressa in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’università di Pisa e laurea magistrale in Sociologia all’Università di Firenze, Ferrieri Caputi si divide fra il calcio, l’impiego a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro (fondazione Adapt) e l’Università, in qualità di ricercatrice.

“Non chiamatemi arbitra, ma arbitro“, disse il giorno dopo il debutto. “Quando mi chiamano arbitra è per sottolineare che sono una donna. Quindi preferisco arbitro. Credo che quando non ci sarà più l’esigenza di sottolinearlo, vorrà dire che ci sarà davvero parità“.

