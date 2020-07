Massimo Bernardini stronca Adinolfi: “Sei un politico da strapazzo, difendiamo i nostri figli da chi vuole difenderli”

Celebre volto di Tv Talk, su Rai 3, Massimo Bernardini è intervenuto a gamba tesa sulla ridicola polemica della presunta ‘gayzzazione’ di Rai 1 da settimane cavalcata da Mario Adinolfi. Dopo le parole del direttore Stefano Coletta, Bernardini è stato tranciante: “Comunque la giri è una vergogna: classificare le persone secondo la loro sessualità? Dividere il mondo in regolari e irregolari? Ognuno di noi è unico, un mistero da rispettare”.

“Vergognoso è mettermi in bocca parole che non ho detto”, ha coraggiosamente replicato su Twitter Adinolfi. “Io classificherei “le persone secondo la sessualità”? Io pongo un problema di praticabilità democratica e di pluralismo. L’esistenza di una lobby dominante a Raiuno è evidente. Tant’è che mi insultate, non smentite i fatti. Dai che sto tweet aziendalista inventando parole da me mai pronunciate poteva essere risparmiato. Per fortuna nelle risposte in tanti hanno spiegato l’evidenza che era chiara pure al marito di Mara Maionchi. Solo che noi non siamo quelli che, rimbrottati, chinano il capo”.

Ma Bernardini non ha certamente mollato la presa.

“Tweet aziendalista” è proprio del tuo stile sleale e liquidatorio da politico da strapazzo (invece di cercare correzioni condivise sulla legge omotransfobia). Come l’uso strumentale dell’amico Alberto Salerno (ha un nome “il marito di Mara Maionchi”, ed è un grande paroliere). La politica democratica cerca soluzioni condivise, la polemica oltranzista alza scudi e spara giudizi come proiettili. E si sente rassicurata da piazze con carrozzine e politici perentorii. Difendiamo i nostri figli da chi vuole difenderli.

Messo alle strette, Adinolfi si è dovuto trincerare dietro il ridicolo scudo della CEI, che aveva attaccato il DDL Zan ancor prima che questo venisse presentato in commissione giustizia. Ma Mario finge di non sapere, ripetendo come un mantra che “i vescovi italiani dicono testualmente che il progetto di legge Zan “introdurrebbe un reato di opinione” e aprirebbe “a derive liberticide”. Se in tutti i contenitori di Raiuno si rappresenta il ddl Zan come salvifico, ora è più chiaro perché chiedo conto di certe scelte?”.