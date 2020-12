MasterChef Junior Spagna: la spettacolare naturalezza con cui la concorrente di 10 anni si dichiara bisex – VIDEO

L’edizione spagnola di MasterChef Junior ci regala un sorriso con la piccola Henar, 10 anni, che partecipa all’ottava edizione dell’acclamata sfida ai fornelli.

Henar, mentre cucinava, ha detto con una naturalezza che in Italia ancora ci sogniamo che le piacciono sia i ragazzi che le ragazze, facendo così coming out come bisessuale.

L’uscita dall’armadio di Henar

La decisione di uscire allo scoperto è stata presa dopo una conversazione che ha avuto pochi attimi prima con due giudici, che si erano avvicinati alla sua postazione per vedere cosa stesse cucinando.

Ma invece che disquisire di cucina, Henar, Pepe Rodríguez e Silvia Abril hanno iniziato a parlare della vita sentimentale della bimba. Intenta a cucinare, Henar ha semplicemente detto che le hanno spezzato il cuore tante volte, di “aver chiesto a qualcuno di uscire e mi hanno detto di no“.

A quel punto, Silvia Abril è intervenuta, confortando la ragazza di soli 10 anni. La questione sembrava essersi conclusa ma alla fine Henar, che non aveva dato tanto peso alla conversazione, rivolta alla telecamera ha affermato:

Adesso sono un po’ più concentrata sulla cucina che sul flirtare con ragazzi o ragazze.

Un coming out inaspettato e naturale a MasterChef Junior

La rivelazione è arrivata durante una delle piccole interviste in cui i piccoli concorrenti di MasterChef Junior espongono le loro impressioni su avversari e giudici. Anche dalla sua espressione, si nota quanto sia stato naturale per lei affermare di essere bisessuale, e di come abbia tentato un approccio sentimentale sia con i ragazzi che con le ragazze.

Per Henar il problema non era la sua bisessualità, ma il fatto che ancora non abbia trovato la persona giusta con la quale iniziare una vera – e sua prima – relazione d’amore. Ma non deve disperare. Il tempo è dalla sua parte.

E in Italia?

Anche le edizioni di MasterChef in Italia talvolta si sono dimostrare aperte e inclusive. Ad esempio la nona stagione (2019), quando due concorrenti, Giulia e Antonio, sono arrivati accompagnati rispettivamente dalla sua compagna, che ha abbracciato e baciato alla fine della prima puntata, e dal fidanzato, con il quale aprire un hotel in Costa Azzurra. Proprio Antonio ha trionfato, chiedendo nel corso dell’ultima puntata la mano al compagno.

Sarà a tinte arcobaleno anche l’edizione numero 10, in partenza questa sera su Sky?