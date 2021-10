Max Harwood: “Tutti parlano di Jamie mi ha aiutato a superare l’omofobia interiorizzata”

< 1 minuto di lettura

Da settimane disponibile su Amazon Prime Video, Tutti parlano di Jamie ha lanciato in orbita il giovanissimo Max Harwood, straordinario esordiente nel musical diretto da Jonathan Butterell. Premiato con l’Attitude Breakthrough Award, Harwood, che nel film interpreta un adolescente che sogna di diventare drag queen, ha ribadito l’importanza di quel set nel suo processo di accettazione di sè.

Sono decisamente entrato in me stesso con più coraggio e con meno scuse nell’ultimo anno. Sento di aver riversato così tanto di me stesso in questo film, è stata un’esperienza di apprendimento. Era un dato di fatto che ne avrei guadagnato in autostima, l’omofobia interiorizzata con cui sono cresciuto è decisamente ed enormemente diminuita.

“È anche una storia importante, quindi sono contento che sia stata accolta nel modo in cui è stata ricevuta”, ha confidato ad Attitude. Il 24enne ha ottenuto il ruolo principale di Jamie dopo aver marinato la sua stessa scuola di recitazione pur di fare l’audizione. Una mossa azzardata che gli ha cambiato la vita. “Lo rifarei. Per quanto amassi il tempo trascorso a scuola dovevo assolutamente ritrovare il mio amore per la recitazione e l’unico modo per farlo era rompere gli schemi e trovarlo da qualche altra parte”. Tutti parlano di Jamie prende forma dal musical teatrale del 2017 di Tom MacRae, a sua volta ispirato al documentario del 2011, Jamie: Drag Queen at 16, diretto da Jenny Popplewell. Racconta la storia di Jamie New, un adolescente di Sheffield che sogna una vita sul palcoscenico.

Ormai lanciato, Max Harwood girerà presto un “folk-thriller-horror su una comunità religiosa isolata nei North York Moors”. Nell’attesa, Tutti parlano di Jamie sarà presto anche nei teatri d’Italia, nel 2022.