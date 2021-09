Tutti Parlano di Jamie arriva nei teatri d’Italia, casting aperti per il protagonista

3 minuti di lettura

Everybody’s Talking About Jamie, attesissimo adattamento del pluripremiato musical a tinte queer del West End, è sbarcato su Prime Video il 17 settembre scorso, con l’attore-rivelazione Max Harwood negli abiti del protagonista Jamie New, insieme a Sarah Lancashire, Lauren Patel, Shobna Gulati, Ralph Ineson, Adeel Akhtar, Samuel Bottomley, con Sharon Horgan e Richard E. Grant.

Ispirato a vicende realmente accadute, Everybody’s Talking About Jamie ha per protagonista Jamie New, un adolescente di Sheffield che sogna una vita sul palcoscenico. Mentre i suoi compagni di classe pianificano il loro futuro una volta terminata la scuola, Jamie immagina di rivelare la sua ambizione di diventare una drag queen, splendida e fiera. La sua migliore amica Pritti e la madre amorevole lo sostengono al massimo, mentre la leggendaria drag queen della città, Miss Loco Chanelle, lo guida verso la sua prima performance sul palco. Ma Jamie deve anche fare i conti con un padre che non lo appoggia perché si vergogna di lui, una professoressa bacchettona e alcuni omofobi compagni di scuola che provano a rovinare i suoi strabilianti piani.

Un musical travolgente e colorato, che vede il 16enne Jamie vincere i pregiudizi uscendo dal buio dell’oppressione, indossando tacchi alti e parrucche sfavillanti. Una storia universale, andando al di là del sogno del protagonista di diventare drag queen, perché in grado di affrontare e superare ogni tipo di difficoltà, pur di trovare il proprio autentico sé. L’accettazione da vivere con orgoglio è il cuore pulsante di un progetto che danza sulle noti di splendide canzoni originali. La colonna sonora del film include hit come ‘And You Don’t Even Know It’, ‘The Wall In My Head’ e ‘Everybody’s Talking About Jamie’, oltre all’inedito ‘This Was Me’, interpretato da Holly Johnson, cantante dei Frankie Goes to Hollywood.

Everybody’s Talking About Jamie è diventato rapidamente uno dei musical più amati del West End. Dopo il debutto al Crucible Theatre di Sheffield, si è spostato all’Apollo Theatre di Londra, divenendo un successo immediato di pubblico e critica, ricevendo recensioni estatiche e raccogliendo cinque nomination ai premi Olivier. Lo show è stato anche insignito del premio come Best Musical Production agli UK Theatre Awards, con il protagonista John McCrea premiato come Best Musical Performer. Lo spettacolo teatrale ha gioiosamente riaperto il 20 maggio all’Apollo Theatre – primo musical del West End a tornare in scena dopo le chiusure causa Covid-19 – prima di iniziare il tour inglese in 24 città inglesi, partendo da Manchester a settembre 2021, per proseguire con Tokyo nel 2021, Los Angeles nel gennaio 2022, l’Australia e l’Italia, a partire dal prossimo mese di febbraio, con prima nazionale al Teatro Brancaccio di Roma, per poi puntare Milano.

Tutti parlano di Jamie il titolo nostrano del musical, prodotto da Viola Produzioni in accordo con Nimax Theatre e Nica Burns. Autore delle scenografie Alessandro Chiti, con Francesca Grossi ai costumi, Dino Scuderi alla direzione musicale, Laccio alle coreografie e alla supervisione artistica e Piero Di Blasio alla regia. Colui che interpreterà Jamie, invece, rimane un mistero. Da quanto ne sappiamo provini su provini non hanno ancora dato gli effetti sperati, con la ricerca del primo Jamie italiano ancora in corso. D’altronde il protagonista deve saper cantare e ballare, deve dimostrare un’età da liceale e riempire la scena con la sua sola presenza. Un’impresa di non poco conto.