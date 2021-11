Messico, l’allenatore del FC Juarez ai giornalisti: “Chi è il primo fr*cio che vuole farmi una domanda?” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

È a dir poco sconcertante quanto accaduto in Messico con il FC Juarez, squadra di calcio che milita nella serie A messicana, attualmente 4a ad un punto dal secondo posto. Ricardo ‘Tuca’ Ferretti de Oliveira, 67enne allenatore del club nonché ex calciatore brasiliano naturalizzato messicano, ha inaugurato la conferenza stampa insultando i giornalisti, dopo aver perso 3-0 sul campo del Tigres UANL.

Il ‘Tuca’ ha esordito chiedendo ai presenti se ci fossero “vecchie signore”, per poi farsi ancora più esplicito: “Ci sono fr*ci? Chi vuol essere il primo “maricon” a fare una domanda?”. Nell’imbarazzato silenzio dei presenti, per quanto a qualcuno sia scappata persino una risata, l’allenatore ha concluso il suo show ridendo sotto i baffi, chiedendosi: “Todos machos?”.

Sui social sono piovute critiche e incredulità, chiedendo alla lega calcio messicana di intervenire immediatamente, squalificando Ferretti. Il FC Juarez, per ora, non ha mosso bocca. Lo scorso settembre una partita è stata sospesa e decine di tifosi cacciati dallo stadio a causa di ripetuti cori omofobi, con la FIFA che ha già multato la federcalcio messicana con 110.000 dollari e due gare a porte chiuse per la nazionale.