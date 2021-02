Messico, coppia gay arrestata dopo un bacio: la folla costringe la polizia a liberarli – VIDEO

< 1 minuto di lettura

La tiktoker LGBT Maritza Escalante, dello Yucatán, ha denunciato quanto avvenuto a Tulum, città dello stato del Quintana Roo, in Messico. Nella spiaggia dove si trovava, la ragazza è stata testimone di un episodio omofobo vergognoso, riguardante una coppia gay che è stata arrestata dopo essersi scambiata un bacio.

L’arresto della coppia gay dopo un semplice bacio

Escalante, in un video pubblicato sul suo profilo, racconta come una giornata di mare si sia trasformata in una dimostrazione di quanto la Polizia messicana sia omofoba.

Nella sua testimonianza ha affermato che inizialmente due fuoristrada della Polizia si sono avvicinati a un gruppo di ragazzi stranieri. Poco dopo, è arrivata anche una pattuglia che ha ammanettato due di loro. Avvicinandosi al luogo dell’arresto, ha scoperto che gli agenti li stavano portando in centrale solo per essersi baciati.

Dopo circa 20 minuti è arrivata una pattuglia che voleva prenderli. Dopo aver osservato quello che è successo, mi sono avvicinata e con mia sorpresa ho scoperto che il motivo dell’arresto era dovuto alla loro omosessualità e al fatto che si stavano baciando.

Il Messico gay-friendly

Solo l’intervento di Maritza Escalante e di tutti gli altri presenti nella spiaggia ha impedito che la Polizia portasse via i due ragazzi.

Ma la polizia ha usato la forza contro di loro e ha abusato del loro potere . Dopo aver parlato con loro, li hanno lasciati andare, ma questo non può continuare ad accadere. Chiedo la giusta sanzione per questi poliziotti.

Al momento, non è chiaro se ci fossero altre motivazioni che hanno portato all’arresto della coppia gay, considerando il fatto che i due sono stato rilasciati solo dopo la rivolta dei presenti.