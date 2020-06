Dopo 43 anni d’amore vedovo ottiene giustizia: avrà la pensione di reversibilità del marito morto

Ely ha così fatto domanda per la pensione di reversibilità, sentendosi però dire che per ottenerla i coniugi deceduti dovevano avere almeno nove mesi di matrimonio alle spalle. Loro due arrivavano a sei, ma come non contare i 43 anni precedenti, in cui la gioia delle nozze era semplicemente impossibile da abbracciare peché vergognosamente illegale?

“Ci siamo sposati non appena la legge lo ha permesso”, ha ricordato Ely. “Mio marito ha versato alla previdenza sociale ogni busta paga, e so che ora può riposare più facilmente sapendo che alla fine inizierò a ricevere gli stessi benefici degli altri vedovi”. In tribunale, la Social Security Administration ha sostenuto che stava applicando la legge in modo neutrale, senza alcuna discriminazione in base all’orientamento sessuale. Ma il giudice Bruce Macdonald non era d’accordo. “Poiché la durata del requisito matrimoniale si basa su una legge incostituzionale dell’Arizona, non può resistere a nessun livello”, ha scritto nella sua decisione.

“Questa è una grandissima vittoria per molti sposi sopravvissuti a livello nazionale che sono stati esclusi da determinati benefici perché illegalmente tenuti fuori dalla legalità matrimoniale per la maggior parte delle loro relazioni”, ha dichiarato Peter Renn di Lambda Legal. “Molte coppie dello stesso sesso hanno avuto relazioni amorevoli, a lungo termine e impegnate per decenni – e non dovevano essere trattate come estranee al sopraggiungere della morte semplicemente perché non avevano potuto sposarsi. Nessuno dovrebbe essere penalizzato per essere stato vittima di discriminazione. La negazione dell’accesso a questi benefici può avere conseguenze disastrose, con alcuni membri della nostra comunità che rischiano di diventare senzatetto”.