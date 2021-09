Michigan, la banda dell’università celebra l’amore LGBT – l’emozionante video

2 minuti di lettura

Love is love and love wins! 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Beyond proud to have brought this show to the field. Video coming soon! @UMSpectrumCtr #UMichBand #GoBlue #TakeTheField pic.twitter.com/tAS9zAxzZ3 — Michigan Marching & Athletic Bands (@umichband) September 25, 2021

La banda musicale dell’Università del Michigan si è superata, sabato scorso, nella consueta esibizione dell’intervallo al Michigan Stadium di Ann Arbor. Per festeggiare i 50 anni dello Spectrum Center, spazio universitario di supporto per il personale e gli studenti LGBTQ, la banda ha dato vita ad un fantastico medley che ha incluso classici firmati Diana Ross, Lady Gaga, Whitney Houston e Madonna. Sul campo, nel frattempo, si componevano parole come “Love Wins“.

John Pasquale, direttore della banda musicale dell’università, ha dichiarato a The Advocate: “Ero orgoglioso di farlo. Semplicemente, come comunità, ci siamo riuniti ed eccoci qua. Siamo inequivocabilmente solidali con i nostri studenti e noi volevamo solo rendere pubblica una dichiarazione a riguardo. Quel giorno abbiamo realizzato uno spettacolo nel più grande luogo di esibizione del mondo”. “Quindi, penso che sia stata una dichiarazione piuttosto forte.”

Uno spettacolo che ha richiesto ben 7-8 mesi di pianificazione. In una dichiarazione sul suo sito web, la Michigan Marching Band ha dichiarato: “Lo Spectrum Center lavora per migliorare il clima del campus e i servizi di supporto per studenti, personale e docenti LGBTQ+ dell’Università attraverso l’istruzione, la difesa e la costruzione della comunità. È il primo centro di supporto LGBTQ+ della nazione a essere formato in un campus universitario. Stiamo celebrando e amplificando questa incredibile risorsa disponibile per tutti ad Ann Arbor. Il MMB apprezza molto il lavoro che lo Spectrum Center svolge per i nostri studenti, personale e sostenitori LGBTQ+!”

I brani eseguiti dalle band sono stati i seguenti:

I’m Coming Out – Diana Ross

Born This Way – Lady Gaga

I’m Every Woman – Whitney Houston

Vogue – Madonna

Heart to Break – Kim Petras

Thank You For Being a Friend (Golden Girls theme) – Andrew Gold

We Are Family – Sister Sledge

True Colors – Cyndi Lauper