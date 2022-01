È morto Chris Dickerson, primo uomo gay nero a vincere Mr. America, Mr. Universo e Mr. Olympia

2 minuti di lettura

È morto all’età di 82 anni Chris Dickerson, primo uomo nero a vincere il concorso di Mr. America nonché primo uomo apertamente gay a vincere Mr. Olympia. Dickerson è deceduto il 23 dicembre 2021 in un ospedale di Fort Lauderdale, in Florida. L’amico Bill Neylon, bodybuilder dilettante in pensione che si è a lungo allenato al fianco di Dickerson, ha dato notizia della sua morte, avvenuta a causa di un disturbo cardiaco, al Washington Post. Dickerson era stato ricoverato in ospedale nel 2020 per una frattura all’anca, per poi avere un infarto e il Covid-19.

Al New York Times Neylon ha sottolineato come Dickerson abbia “portato classe, dignità e cultura” al bodybuilding. La leggendaria carriera di Chris Dickerson è durata oltre tre decenni, vincendo oltre 50 titoli. Ha concluso la sua infinita carriera dopo aver vinto quattro importanti titoli di bodybuilding: Mr. Olympia a Londra nel 1982 all’età di 43 anni (nessuno come lui), Mr. America nel 1970, Mr. Universe e Pro Mr America. Nel 2000 è stato introdotto nella IFBB Hall of Fame.

Una volta ritiratosi dal body building professionistico, Dickerson ha dichiarato pubblicamente la propria omosessualità, per quanto tutti sapessero tutto all’interno dei circoli di bodybuilding. In un articolo del 2009 pubblicato su Iron Game History: The Journal of Physical Culture, Chris confessò di aver affrontato pregiudizi omofobi e razzisti al concorso Mr. Olympia, nel 1980, quando perse il titolo per un soffio in favore di Arnold Schwarzenegger.

Dickerson ricordò come il promotore del concorso Mr. Olympia fosse “un bigotto, che aveva una vera antipatia per me, in parte per motivi razziali e in parte per il mio orientamento sessuale”. L’uomo, a suo dire, urlò ad un altro funzionario che “Chris non deve vincere perché è un fr*cio”.

Dickerson è poi arrivato di nuovo secondo nel 1981, prima di conquistare finalmente il titolo di Mr Olympia nel 1982. Negli anni ’70 Chris ha posato nudo per Jim French, fotografo specializzato in immagini erotiche di uomini gay, oltre a posare per un ritratto di Robert Mapplethorpe, nel 1982. Non aveva figli nè compagno.

