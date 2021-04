Movimento 5 Stelle: “Non ci sono più scuse, chiediamo l’immediato avvio dell’esame del DDL Zan”

2 minuti di lettura

Senatrice del Movimento 5 Stelle, e da sempre in prima linea nella difesa dei diritti LGBT, Alessandra Maiorino è tornata a sollecitare l’immediata calendarizzazione con conseguente approvazione della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.

A nome del Movimento 5 Stelle, Maiorino ha chiesto “l’immediato avvio dell’esame della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo al Senato”, sottolineando come non ci siano “più scuse. Ora è il tempo di affermare che la dignità dell’essere umano è una ed uguale per tutti”.

Il M5S ha voluto l’istituzione e il finanziamento degli sportelli e centri rifugio LGBT, ora in bando presso l’Unar. Il M5S ha voluto l’istituzione della giornata contro l’omolesbobitransfobia e percorsi di educazione e sensibilizzazione nelle scuole. Il M5S alla Camera, attraverso la sua presidenza della commissione Giustizia, ha immediatamente calendarizzato le proposte di legge. Il M5S è l’unica forza politica che non ha presentato ALCUN emendamento, perché riteneva che il testo fosse già soddisfacente come uscito dai lavori della bicameralina.

Parole chiare, nette, che arrivano 5 anni dopo la battaglia parlamentare sulle unioni civili, che in quel caso vide il Movimento 5 Stelle sgambettare l’allora maggioranza guidata dall’ex premier Matteo Renzi, con conseguente stralcio della stepchild adoption richiesto dall’alleato di governo Angelino Alfano. Voltafaccia mai dimenticato che ora, dopo un lustro, potrebbe accompagnare senatori e deputati del Movimento verso quell’area di centrosinistra che Enrico Letta, segretario del Pd, vorrebbe costruire sin dalle prossime elezioni amministrative.

Domani pomeriggio, martedì 20 aprile, si terrà l’ufficio di presidenza in commissione giustizia che dovrebbe/potrebbe indirizzare il DDL Zan verso la tanto attesa calendarizzazione, anche se gli ordini del giorno, tanto in sede referente quanto in quella consultiva, guardano ad altro. Che la Lega voglia proseguire sulla strada dell’ostruzionismo duro e puro che vira pericolosamente sempre più verso la forzatura democratica? Il tempo dei cavilli e dei rinvii è finito. Calendarizzate la legge.