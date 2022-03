Ms.Marvel, il comico gay Jordan Firstman nella nuova serie Disney Plus. Il trailer

2 min. di lettura

Il primo divertente trailer ufficiale di Ms. Marvel, nuova serie Disney+ dei Marvel Studios in arrivo l’8 giugno sulla piattaforma streaming, si è concesso un’inattesa sorpresa, ovvero la presenza nel cast del comico Jordan Firstman, gay dichiarato. 30enne di Los Angeles noto per i corti Men Don’t Whisper e Call Your Father, nominato al Sundance, Jordan parrebbe interpretare un consulente che dà consigli di orientamento scolastico alla protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City.

Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Super Eroina alla ricerca di un equilibrio nella sua vita tra il liceo, la famiglia e i nuovi super poteri, Kamala Khan, interpretata da Iman Vellani, è anche il primo volto MCU musulmano. Nei fumetti di Ms. Marvel, la migliore amica della protagonista, Zoe Zimmer, sullo schermo interpretata da Laurel Marsden, è dichiaratamente lesbica. Sebbene circolasse una voce secondo cui la Disney stesse cercando un attore per interpretare un personaggio LGBTQ+ nella serie, il trailer non fornisce alcuna indicazione in merito all’orientamento sessuale di Zoe, a meno che proprio il personaggio interpretato da Jordan Firstman non sia dichiaratamente queer.

Nel cast della serie troviamo anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha. Gli episodi sono diretti da Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid – Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali sono gli executive producer. I co-produttori esecutivi della serie sono Sana Amanat e Trevor Waterson, e Bisha K. Ali è il capo sceneggiatore.

