Nancy Drew: arriva Tom Swift, spin-off con protagonista gay e afroamericano

Nancy Drew è una serie tv The CW che andrà presto a tramutarsi in vero e proprio ‘universo condiviso’, esattamente come capitato all’Arrowverse. Secondo quanto riportato da Variety, infatti, la rete sta lavorando ad uno spin-off chiamato “Tom Swift“, personaggio pronto a comparire per la primissima volta in un episodio della seconda stagione di Nancy Drew.

Personaggio tutt’altro che secondario, in quanto afroamericano e gay dichiarato, miliardario che viene catapultato in un mondo di cospirazione fantascientifica e fenomeni inspiegabili dopo la scioccante scomparsa di suo padre. Tom si mette in viaggio alla ricerca della verità, lasciandosi alle spalle le comodità del suo ricco stile di vita, con dei folli estremisti sulle sue tracce.

Una sceneggiatura pilota sarebbe già in fase di lavorazione. Il personaggio di Tom Swift è apparso in vari romanzi del secolo scorso, esattamente come Nancy Drew, protagonista di una serie di romanzi gialli, ma verrà stravolto dalle creatrici della serie Melinda Hsu Taylor e Noga Landau. Non più bianco ed eterosessuale, bensì afroamericano e gay.

La politica totally inclusive di The CW, che ha visto lo scorso anno approdare sul piccolo schermo la prima supereroina lesbica dichiarata (Batwoman), prosegue.