Netflix festeggia il Pride con una pioggia di baci LGBT – il video

60 secondi di baci tra persone dello stesso sesso. Netflix ha così voluto celebrare il Pride Month, attraverso una video raccolta di baci gay tratti dalle proprie serie e dai propri film.

“Ok, non ci sarà il Pride nelle strade”, si legge nel video. “Ma tranquilli, i baci, quelli ci son tutti”. E via ad una bellissima carrellata di scene iconiche. Sense8, Chiamami col tuo nome, Orange is the New Black, Pose, La vita di Adele, Elite, Skam Italia, La Casa di Carta, Vis a Vis, Sex Education, Glee, The Politician, fino alla sorpresa sui titoli di coda: Suburra, con una domanda rivolta ad Aureliano e Spadino.

E voi, neanche un bacino? Per favore. Vabbè, dai, vvb lo stesso.



Qui, nel caso in cui le aveste perse, abbiamo raccolto 20 serie LGBT Netflix, e qui 20 film.