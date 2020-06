Nikki Blonsky di Hairspray fa coming out sulle note di Diana Ross: “Sono lesbica!” – video

Che fine ha fatto Nikki Blonsky? Se ve lo siete chiesto negli ultimi 13 anni, ovvero dal suo travolgente esordio cinematografico con Hairspray, ecco arrivare una prima risposta.

Colei che nel 2007 fece girare la testa a Zac Efron indossando gli abiti e il parruccone di Tracy Turnblad ha fatto coming out nel weekend, su Tik Tok. Oggi 31enne, Nikki ha utilizzato I’m Coming Out di Diana Ross per rivelarsi al mondo, scrivendo: “Ciao, sono Nikki Blonsky, sono gay!“. Successivamente, su Twitter, ha ribadito il proprio coming out, ballando sulle note del pezzone della Ross, che ha da poco festeggiato i suoi primi 40 anni.

Prima di fare il suo esordio sul grande schermo nel remake di Grasso è bello diretto da Adam Shankman, Nikki lavorava in una gelateria. Sul set della pellicola affiancò Queen Latifah, Zac Efron, Amanda Bynes, Christopher Walker e un iconico John Travolta, negli abiti di sua madre, nel 1988 indossati dall’indimenticata Divine.

La Blonsky ha poi girato Harold di T. Sean Shannon, Waiting for Forever di James Keach, Geography Club di Gary Entin e The English Teacher di Craig Zisk, nel 2013. Poi è letteralmente scomparsa. E pensare che nel 2008 strappava una nomination ai Golden Globe e una ai SAG grazie proprio ad Hairspray.