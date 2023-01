Noah Schnapp di Stranger Things ha fatto coming out

0:00 Ascolta l'articolo

Ma Will di Stranger Things è gay o no? Ancora non si sa, ma Noah Schnapp sì.

L’attore diciottenne ha da poco fatto coming out sul suo profilo TikTok mandando il web in brodo di giuggiole: “Quando dici finalmente alla tua famiglia e i tuoi amici che sei gay dopo essere rimasto nascosto e spaventato per 18 anni e tutto quello che rispondono è: lo sappiamo” scrive nel video, aggiungendo nella caption : “A quanto pare sono più simile a Will di quanto credevo“.

Con estrema nonchalance la star non solo ha dichiarato la propria omosessualità, ma anche placato le infinite domande del fanbase sul suo personaggio, confermando un coming out pronto ad emergere fuori e dentro lo schermo.

Sin dal 2019 il pubblico sostiene che Will nella serie sia gay generando un dibattito pubblico con tante di accuse di queerbaiting: “Will Byers, 12 anni, è un ragazzo dolce e sensibile con problemi di identità sessuale. Solo di recente ha capito di non rientrare nella definizione di “normalità” che coinvolge gli anni ’80.” dicevano nella sceneggiatura originale della prima stagione i Duff Brothers, creatori della serie.

Seppur l’ultimo quarto capitolo è sembrato confermare l’omosessualità di Will, in una toccante scena (diventata subito virale) dove il giovane mostra un disegno al migliore amico Mike che lo ritrae con un’armatura e scudo con sopra disegnato un cuore, l’impossibile storia d’amore tra i due è rimasta a fine stagione in un area grigia e indefinita, alimentando solo le speculazioni di un pubblico sempre più alla ricerca di verità.

Se la star della serie, Millie Bobbie Brown ha chiesto di smetterla con le etichette, lo stesso Schnapp aveva già accennato la possibilità di un coming out del suo personaggio con l’arrivo della quinta stagione: “Sì, penso che lo sia” ha dichiarato in un’intervista con Variety lo scorso Giugno 2022 “Ora è chiaro al 100% che sia gay che ami Mike. Prima era un arco narrativo lento. Penso che sia stato realizzato in modo così bello, perché è così facile fare in modo che un personaggio si scopra gay all’improvviso. Penso che per la stagione 4 si trattasse semplicemente di me che interpreto questo personaggio che ama il suo migliore amico ma è in difficoltà nel capire se verrebbe accettato o no, e prova la sensazione che sia un errore e di non appartenere a quel mondo. Will si è sempre sentito così”.

Schnapp è stato accusato all’epoca di queerbaiting per girare intorno alla risposta senza mai confermarla davvero, in un tentativo di tenersi stretti anche i fan LBTQIA+ della serie. Eppure oggi sembrerebbe proprio che il percorso del suo personaggio andasse di pari passo con la propria scoperta personale nella vita reale, in uno step graduale che non merita urgenze o risponde ai tempi di nessuno, se non di chi lo vive sulla propria pelle.

