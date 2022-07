Stranger Things 4, la conferma di Noah Schnapp: “Will ama Mike ed è gay al 100%”

3 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Chiunque abbia visto il volume 2 della 4a stagione di Stranger Things non ha più dubbi a riguardo, perchè in una toccante scena in auto Will rivela tutto il proprio amore nei confronti dell’amico Mike, ma ora lo stesso protagonista della serie Netflix ha certificato i rumor che si rincorrono da anni. Via Variety proprio Noah Schnapp, che in Stranger Things interpreta William “Will” Byers, ha ufficializzato quello che i Duffer Brothers non hanno ancora del tutto esplicitato, con un coming out ‘reale’ che potrebbe prendere forma nella 5a e ultima stagione della serie.

“Sì, penso che lo sia”, ha sottolineato Schnapp in riferimento all’innamoramento di Will nei confronti di Mike. “Ovviamente, era già stato accennato nella prima stagione: è sempre stato presente, ma non l’hai mai saputo davvero, è solo lui che cresce più lentamente dei suoi amici? Ora che è maturato, l’hanno resa una cosa molto reale, ovvia. Ora è chiaro al 100% che sia gay che ami Mike. Prima era un arco narrativo lento. Penso che sia stato realizzato in modo così bello, perché è così facile fare in modo che un personaggio si scopra gay all’improvviso. Penso che per la stagione 4 si trattasse semplicemente di me che interpreto questo personaggio che ama il suo migliore amico ma è in difficoltà nel capire se verrebbe accettato o no, e prova la sensazione che sia un errore e di non appartenere a quel mondo. Will si è sempre sentito così. Tutti i suoi amici hanno fidanzate e fanno parte di vari club. Will non ha mai trovato un posto in cui si sente a suo agio. Penso sia per questo che così tante persone vengono da me e mi dicono che amano Will e si immedesimano così tanto in lui, perché è un personaggio reale”.

Il personaggio di Will è forse quello che più ha sofferto e più è cambiato, nel corso degli anni, con Schnapp che nulla sapeva della sua evoluzione. I Duffer Brothers, da questo punto di vista, sono stati bravissimi nel non spoilerargli il suo futuro, segnato da un trauma che inevitabilmente si ripercuore anche sul suo presente.

“Lui non sta lottando solo con il coming out. C’è questo trauma che risale ad anni fa, quando venne preso dal Demogorgone, poi i suoi amici non lo riconoscevano e ora ha paura di uscire allo scoperto perché non sa se lo accetteranno. E poi Undici è come se fosse sua sorella, ma non vuole ferirla perché se dice che gli piace Mike, questo ferirà i suoi sentimenti. Ci sono tutte queste cose che girano nella sua mente. Quindi devo solo assicurarmi di trasmettere la profondità di tutti i suoi traumi”.

Schnapp ha infine confessato come e quanto il pubblico di Stranger Things ami il suo Will: “Le persone vengono da me, come quando ero Parigi e mi si è avvicinato un quarantenne, per dirmi ‘Questo personaggio di Will mi ha fatto sentire così bene. E mi sono immedesimato così tanto. Era esattamente chi ero quando ero un ragazzino’. Si tratta di qualcosa che mi fa felice quando lo sento. Stanno scrivendo questo personaggio realistico e questo percorso reale, con dei veri ostacoli da superare, e lo stanno facendo così bene”.

© Riproduzione Riservata