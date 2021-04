Nonna Licia sostiene il DDL Zan: “Facciamoci sentire, non è questione di politica ma di civiltà” – video

< 1 minuto di lettura

Per la prima volta modella a 89 anni, Nonna Licia ha 115.000 follower Instagram e quasi 5000 fan su Facebook, oltre ad un libro edito nel 2020, Non c’è tempo per essere tristi.

Famosissima sui social, oggi Nonna Licia ha voluto dare il suo endorement alla legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, con pantaloni e cerchietto rainbow. Immortalata dal nipote Emanuele, la signora Licia ha voluto posare “per una causa buona“. Sulle note di Born This Way e con cartello inequivocabile, con sopra scritto #EUnaLeggeAnchePerMe, nonna Licia si è detta contraria ad ogni forma di discriminazione. “È una parola che non sopporto, assolutamente, perché è una cosa selvaggia, neanche nella giungla“.

Nonna Licia ha poi ricordato la raccolta firme in favore del DDL Zan e la diretta Instagram di oggi pomeriggio, a partire dalle ore 19:00, firmata Diego Passoni, Alessandro Zan e Fabio Canino.