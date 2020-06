Nonno 92enne fa coming out dopo una vita vissuta nella paura

Kenneth Felts ha a lungo vissuto una doppia vita. C’era Ken, il padre cisgender divorziato e veterano della Seconda Guerra Mondiale che ha condutto una vita semplice e tranquilla in Colorado. Poi c’era Larry, l’uomo gay che aveva troppa paura di uscire dall’armadio, dichiarado la propria omosessualità. Felts aveva deciso di portare quel segreto nella tomba, ma ha cambiato idea mentre scriveva il suo libro di memorie e da allora ha vissuto con orgoglio la propria omosessualità.

“Sono stato nell’armadio per tutta la vita – in fondo all’armadio, dietro file e file di vestiti”, ha confessato il 92enne Felts a The Know. “Aprendo quella porta ho avuto non poca paura su quel che la gente avrebbe detto. Ero molto preoccupato perché avevo bisogno di avere delle persone accanto a me, e non potevo sopportare l’idea di perderle solo perché avevo deciso di essere finalmente quello che ero veramente”.

Kenneth l’ha detto prima a sua figlia Rebecca Mayes, che 20 anni prima aveva fatto coming out con suo padre, rivelandogli di essere lesbica. Tra i maggiori rimpianti di questo nonno 90enne, l’aver lasciato un uomo di nome Phillip negli anni ’50. I due si erano conosciuti e si erano innamorati in California, ma Felts aveva interrotto la loro relazione perché sentiva che la vita da uomo etero sarebbe stata molto più semplice di una vita da gay dichiarato. Erano anche altri tempi.

Fare coming out negli anni ’50, ’60 e ’70 era orrendo. Era parte del motivo per cui non avevo mai pensato di farlo. Non c’era una comunità gay, non c’erano davvero organizzazioni gay o altro. Le persone che si dichiaravano lo facevano da sole, senza supporto. E immagino di non avere avuto il coraggio di affrontare la società in quel momento, quindi sono andato avanti e l’ho seppellito.

Dopo averlo detto alla figlia, Kenneth ha fatto coming out con i propri amici, spiegando loro tramite e-mail e social media come ci fossero due personalità che coesistevano dentro di lui: Ken era l’uomo etero cisgender, e Larry l’uomo gay nascosto nell’armadio. Alla fine, però, Ken (e Larry) sono orgogliosamente usciti allo scoperto, diventando un’unica persona.