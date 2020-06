Oliveri si tinge di arcobaleno per il Pride Month: “per un paese in cui nessuno si senta emarginato o intimidito”

Oliveri è un comune con poco più di 2000 abitanti della città metropolitana di Messina, in Sicilia, che ha deciso di celebrare il Pride Month tingendosi di arcobaleno.

Le strade e i lampioni del comune sono state travolte da bandiere e nastrini rainbow, con tanto di orgogliosa rivendicazione social: “Proponiamo un paese dove ogni cittadino abbia il diritto di espressione, di critica, di fede religiosa e di orientamento sessuale. Lavoriamo assieme per costruire un paese in cui nessuno si senta emarginato, oppresso o intimidito. Oliveri è un paese in cui ognuno può sentirsi libero di essere ciò che è”.

A proporre l’iniziativa, subito accolta dal Comune, l’Associazione Cirano, per una Oliveri che ha voluto pubblicamente ringraziare il movimento LGBT, perché ci ricorda che “un diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno, ma ciò che nessuno può toglierti”. “L’amore, è ciò che conta”.