Omofobia NBA, trovati 78 tweet omofobi di 36 giocatori professionisti

3 minuti di lettura

“stai zitto, fr*cio”

“Via via dal mio twitter, fr*cio”

“Odio i ragazzi gay”

Un giovane tifoso gay statunitense di basket ha scovato 78 “scioccanti” tweet omofobi di 36 giocatori professionisti che giocano in 28 squadre d’America. Chris, nome di fantasia, ha utilizzato termini di ricerca come “fr*cio” e “gay”, scoprendo che 70 dei 78 tweet da lui trovati sono stati inviati tra il 2009 e il 2013. La “parola fr*cio” era in 29 tweet, mentre “gay” era usato in modo dispregiativo / offensivo in 40. “No homo” è stato invece usato usato 17 volte. Fino al 4 marzo scorso tutti i tweet erano ancora reperibili.

Intervistato da OutSports, Chris si è detto “scioccato” ma tutt’altro che “sorpreso”, sottolineando come la “cultura dell’omofobia nello sport” sia “molto profonda, specialmente in un campionato iper-maschile come l’NBA”. “Volevo assicurarmi di fare il tifo per le persone giuste.”

La maggior parte dei tweet ha avuto da zero a poca interazione nel momento in cui sono finiti on line, ma uno dell’allora giocatore di Oklahoma City Kevin Durant, del 2009, che includeva le parole “shut up f*g boi”, aveva accumulato oltre 7.500 retweet e 6.600 Mi piace. Da quando OutSports si è interessato al caso, quel tweet e altri cinguettii simili sono stati rimossi. Tuttavia, OutSports fa sapere di avere gli screenshot di tutti i tweet.

Il cinguettio più terrificante è stato pubblicato da Torrey Craig, 31enne ora ai Phoenix Suns, che nel 2011 scriveva: “Tutti i negri gay hanno bisogno di una pallottola in testa!”. C’è poi Patrick Beverley dei Minnesota Timberwolves, che ha twittato ‘f*g’ 13 volte nel 2011. Quattro giocatori dei Denver Nuggets e degli Utah Jazz hanno postato tweet omofobi, mentre i Chicago Bulls hanno attualmente in squadra tre giocatori che hanno twittato messaggi omofobi. Kevin Durant, Draymond Green, Zach LaVine e JaVale McGee, tutti resisi protagonisti di tweet omofobi, hanno rappresentato gli Stati Uniti alle ultimi Olimpiadi di Tokyo. Delle 20 squadre NBA attualmente in posizione per i playoff, il 90% ha almeno un atleta nell’elenco dei giocatori che hanno twittato messaggi omofobi. A salvarsi solo i Celtics e i Bucks.

Jason Collins, che è diventato il primo giocatore NBA in attività a dichiararsi gay, nel 2013, confessa ora che gli atteggiamenti in campo e sugli spalti sarebbero cambiati, perché più persone conoscono giocatori apertamente LGBTQ. Collins ricorda anche di aver sentito spesso insulti omofobi negli spogliatoi, ma “alcuni di quegli stessi ragazzi che usavano quelle parole erano tra i miei più grandi sostenitori, miei alleati”. “Parlando della mia esperienza, a volte c’è una disconnessione tra qualcuno che usa l’omofobia in modo casuale, per poi starti vicino e difenderti una volta che gli mostri chi sei”.

“La cultura nel suo insieme è cambiata”, ha confermato Anthony Nicodemo, allenatore di basket che ha fatto coming out qualche anno fa. “La nostra cultura come nazione è cambiata negli ultimi 10 anni. E sono sicuro che se contatti la maggior parte di quei giocatori, avranno qualche rimpianto. Alcuni di loro potrebbero non ricordarsi nemmeno di averlo twittato”. “Mi piacerebbe conoscere il pensiero di questi giocatori ora. La pensano ancora così? Tutto quello che vorrei da questi giocatori è un senso di responsabilità e delle scuse”.

Derrick Gordon, altro cestista gay dichiarato che ora gioca in Germania, è invece meno ‘accomodante’ del collega: “Non mi interessa quanto tempo fa siano stati twittati quegli insulti, mostrano il carattere della persona. È uno schiaffo in faccia a me e alle persone della mia comunità. È irrispettoso. Non voglio che qualcuno perda il lavoro, ma parole del genere non possono essere tollerate”.

OutSports ha pubblicato la lista dei 78 tweet incriminati per intero.

© Riproduzione Riservata