Onda Pride 2023, il 10 giugno torna il Foggia Pride

Dopo Lecce un’altra città della Puglia ha annunciato con larghissimo anticipo il proprio Pride del 2023. Parliamo di Foggia, che tornerà a sfilare il 10 giugno 2023 8 anni dopo la prima e fino ad oggi ultima volta.

“Un anno fa eravamo in piazza per protestare contro l’affossamento del Ddl Zan, oggi siamo ad annunciare un evento come il Gay Pride che coincide con i primi dieci anni di attività dell’associazione Le Bigotte“, ha commentato a FoggiaToday Alice Rizzi, presidente dell’associazione locale Arcigay.

Ospite della manifestazione Vladimir Luxuria, che ha partecipato anche alla conferenza stampa di lancio. Nel 2015 l’ultimo Foggia Pride, che vide l’allora amministrazione comunale prima prenderne le distanze per poi provare a salire sul carro dei vincitori. Vladimir ha ricordato a FoggiaToday “un assessore dell’epoca che dichiarò che non avrebbe fatto uscire i figli di casa per non far vedere loro il Pride. Poi lo stesso assessore ha avuto gli arresti domiciliari, non è potuto uscire di casa ma per altri motivi“.

“Il Pride darà l’occasione di dimostrare chi è dalla parte nostra“, ha continuato Vladimir, nata a Foggia il 24 giugno del 1965. “In un periodo in cui ai vertici delle nostre istituzioni ci sono personaggi molto ostili nei nostri confronti“, ha concluso Luxuria.

