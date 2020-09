Ordine Psicologi, il presidente scrive alle Camere sul DDL Zan: “Vivo Sostegno, ci auguriamo rapida approvazione”

A poche settimane dall’annunciato ritorno alla Camera della Legge contro l’Omotransfobia e la misoginia, il Presidente del Consiglio nazionale degli Ordini degli Psicologi ha inviato una lettera Presidenti delle Camera Roberto Fico e al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, chiedendo l’approvazione del DDL Zan.

“Con questa nota desidero esprimere a nome del Consiglio Nazionale, del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Psicologi e mio personale il vivo interesse e il sostegno della nostra categoria professionale al Testo unificato del Disegno di Legge in ordine al contrasto dell’omotransfobia, comunemente definito come DDL Zan“, scrive David Lazzari nella lettera resa nota la scorsa settimana.

La consapevolezza e la libertà di vita dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere da tempo sono infatti entrate nel patrimonio scientifico e metodologico di chi si occupa della salute intesa come benessere della persona nella sua integrità; in particolare, tuttavia, questi temi entrano con forza nel patrimonio etico di una professione, quella dello psicologo, per cui il rifiuto di ogni forma di discriminazione è il fondamento del suo status, come chiaramente espresso dal nostro Codice Deontologico. Il fatto che la legislazione italiana, come già accade in molti Paesi europei, possa finalmente prevedere di punire, oltre ai reati e ai discorsi di odio relativi a caratteristiche come la nazionalità, l’etnia o la religione, anche i reati di discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere costituirà, ne siamo certi, un importante passo avanti nell’attuazione del dettato costituzionale e, contemporaneamente, un momento importante nella crescita culturale ed etica dei cittadini e delle cittadine del nostro Paese. Il nostro augurio che l’iter della norma in esame presso il Parlamento possa concludersi positivamente quanto prima è quindi anche l’auspicio di una crescita personale e collettiva.