Oscar 2021, Jan Pascale ringrazia sua moglie dopo il trionfo – l’emozionante discorso, video

2 minuti di lettura

Candidato a 10 premi Oscar, Mank di David Fincher ne ha vinti due nella notte. Una statuetta per la miglior fotografia e una, sacrosanta, per le migliori scenografie, andato alla statunitense Jan Pascale e a Donald Graham Burt.

Pascale, in trionfo proprio nella giornata dell’orgoglio e della visibilità lesbica, ha voluto ringraziare sua moglie in un emozionante discorso di accettazione.

Sono così grata a tutto il team che ha lavorato al film, e in particolare a mia moglie Louise, che mi ispira ogni giorno.

La vincitrice dell’Oscar ha reso omaggio ai tecnici che hanno lavorato al suo fianco in Mank: “È stato un vero onore lavorare con un gruppo di persone così straordinario. Grazie al mio staff che ha lavorato così duramente. Quando ero giovane non mi ero resa conto che questa carriera potesse avere anche solo una possibilità. Ci sono state così tante persone che mi hanno aiutato lungo la strada e mi hanno guidato. E in particolare a mia moglie Louise, che mi ispira ogni giorno.“.

L’amata Louise, emozionata e commossa, ha applaudito il discorso dalla platea. Jan Pascale era stato precedentemente nominata agli Oscar per le scenografie di Good Night and Good Luck di George Clooney, nel 2005. Donald Graham Burt, al suo fianco nelle scenografie di Mank, aveva invece già vinto un Oscar nel 2009 per Il curioso caso di Benjamin Button, sempre firmato David Fincher.

Pascale, che ha vinto anche un Emmy Award nel 2001, lavora ad Hollywood dal 1981. Il discorso di Jan segue quelli fatti da Jamika Wilson, Mia Neal e Tyler Perry per una una maggiore rappresentazione e inclusione LGBT.