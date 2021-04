Oscar 2021, i discorsi di ringraziamento a sostegno di una maggiore rappresentazione e inclusione LGBT – VIDEO

2 minuti di lettura

Tyler Perry e l’hairstylist Jamika Wilson hanno tenuto potenti e appassionati discorsi a sostegno della comunità LGBTQ + nel corso della 93a edizione degli Academy Awards, segnata dal trionfo di Nomadland.

Jamika Wilson ha vinto la statuetta per il miglior trucco di Ma Rainey’s Black Bottom, insieme a Mia Neal, scrivendo un pezzo di storia. Mai due donne afroamericane avevano trionfato in questa categoria specifica. Durante il discorso di ringraziamento, Wilson e Neal hanno chiesto una maggiore rappresentazione e inclusività in casa Oscar: “Sono qui, mentre io e Jamika rompiamo questo soffitto di vetro, con così tanta eccitazione per il futuro. Perché ora posso immaginare donne trans afroamericane su questo palco, sorelle asiatiche, le nostre sorelle latine e donne indigene. E so che un giorno non sarà insolito o rivoluzionario, sarà semplicemente normale”.

Neal ha invece ricordato il suo lungo viaggio, prima di arrivare a trionfare agli Oscar.

Sono stata cresciuta da mio nonno James Holland. Era un aviatore, ha rappresentato gli Stati Uniti nei primi voli Pan Am, è andato in Argentina e ha incontrato Evita Perón, si è laureato alla Northwestern University in un momento in cui non permettevano ai neri di rimanere nel campus , quindi è rimasto all’YMCA. E dopo tutti i suoi successi, è tornato nella sua città natale nella speranza di diventare insegnante. Ma non assumevano neri nel sistema scolastico. Volevo ringraziare i nostri antenati che non si sono mai arresi.

Attore, regista e produttore celebre in America quanto quasi sconosciuto nel resto del mondo, Tyler Perry è stato premiato per i suoi sforzi filantropici con l’Oscar umanitario Jean Hersholt. Perry è da sempre noto per il suo generoso attivismo e il sostegno alla comunità afroamericana e LGBTQ +. L’attore ha negli ultimi anni sostenuto famiglie black in lutto perché vittime della brutalità della polizia e ha creato un rifugio per giovani LGBTQ + .

All’inizio del suo discorso di ringraziamento, il 54enne ha preso posizione contro l’odio: “Mia madre mi ha insegnato a rifiutare l’odio, mi ha insegnato a rifiutare il giudizio universale. E in questo momento, con Internet, i social media e gli algoritmi, quelli che vogliano che la si pensi in un certo modo e il ciclo di notizie h24, la mia speranza è che tutti noi insegneremo ai nostri figli a rifiutare l’odio. Non odiate nessuno. Mi rifiuto di odiare qualcuno perché è messicano o perché è nero o bianco o LGBT +. Mi rifiuto di odiare qualcuno perché è un agente di polizia. Mi rifiuto di odiare qualcuno perché è asiatico. Spero che tutti imparino a rifiutare l’odio. ”