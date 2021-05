Owen J. Hurcum prim* sindac* non-binario al mondo

2 minuti di lettura

Owen J. Hurcum è stat* appena eletto sindac* di Bangor, città con poco meno di 20.000 abitanti, conquistando così due primati in un colpo solo. Avendo 23 anni è diventat* il più giovane sindaco della storia del Galles nonché il primo sindaco apertamente non binario di qualsiasi città al mondo. Hurcum, che si identifica come genderqueer, agender e non-binary, è stat* votat* all’unanimità dal consiglio della città di Bangor dopo le elezioni di quest’anno. Hurcum aveva in precedenza ricoperto la carica di vicesindac*, lavorando come consiglier* per quattro anni.

Quando ho fatto coming out due anni fa ero così preoccupat* di essere ostracizzat* dalla mia comunità, o peggio. Oggi la mia comunità mi ha eletto sindaco della nostra grande città. Il sindaco più giovane di sempre in Galles. Il primo sindaco apertamente non binario di qualsiasi città ovunque.

Hurcum ha poi spiegato come sfrutterà la propria nuova posizione per attuare il cambiamento. “Vorrò usare il mio mandato per promuovere Bangor il più possibile, portare investimenti e interesse, celebrare la comunità multiculturale che fa della città la grandezza che è“.

Il cinguettio è diventato virale su Twitter, raccogliendo oltre 40 mila like da tutto il mondo. Alcuni utenti hanno contestato l’affermazione di Hurcum, che si è auto-proclamat* primo sindaco dichiaratamente non-binario al mondo, ricordando Georgina Beyer, elett* sindac* di Carterton in Nuova Zelanda nel 1995. Ma Beyer è transgender e si definisce donna a tutti gli effetti.

In un’intervista con North Wales Live, Hurcum, originari* di Harrow, Londra, ha detto di essere venuto a Bangor cinque anni fa perché “era un posto dove studiare e sembrava piuttosto carina come città”. “Nel giro di una settimana me ne sono innamorat* e ho cercato di immergermi nella cultura della città”. “Bangor ha molto da offrire e spero di poter fare un buon lavoro dimostrandolo”.

When I came out two years ago I was so worried I'd be ostracized by my community or worse. Today my community elected me Mayor of our great City. The youngest ever Mayor in Wales. The first ever openly Non-Binary Mayor of any city anywhere. Beyond humbled, Diolch Bangor 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/pGHiaQTVaO — Mayor Owen J Hurcum 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇪🇺 (@OwenJHurcum) May 10, 2021