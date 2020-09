Pablo Alborán e il coming out: “ha ispirato tanti fan, ci sono mamme che l’hanno usato per aiutare i propri figli”

31enne superstar spagnola, con tanto di nomination agli Emmy latini, Pablo Alborán ha fatto clamore nel giugno scorso quando ha fatto coming out su Instagram, rivelando ai quasi 6 milioni di follower la sua verità. Ora che si prepara ad uscire con il suo nuovo disco, il bel Pablo è tornato a parlare di quel coming out dalle pagine di GQ Spagna, sottolineando come si senta ancora la stessa persona di prima, ma senza più il peso di doversi nascondere, mentendo a sè stesso e agli altri.

Sono un ragazzo normale, che ride di tutto, che vuole divertirsi. E ora, inoltre, posso guardare gli altri e dire: questo sono io. Non l’avevo pianificato e non è stata nemmeno una decisione molto ponderata. È successo nel corso di un fine settimana in cui ero dovuto andare a Madrid per lavoro. Ho visto la città, in piena pandemia. Ho visto la mia casa vuota.

A quel punto Alborán, che aveva già fatto coming out in famiglia, ha confessato di essere stato sopraffatto da un “sentimento apocalittico”. Così ha improvvisamente preso lo smartphone, acceso la videocamera e realizzato quel video messaggio presto diventato virale. 24 ore dopo, infatti, il suo coming out era rimbalzato ai quattro angoli del Globo, essendo famosissimo anche in Latino America.

“Alcuni l’hanno chiamata una strategia di marketing. Ho anche sentito dire che avevo un mental coach che mi ha aiutato a prepararmi. Hanno scritto di tutto. Ho ricevuto una marea d’amore e di stories che giuro non immaginavo”, ha continuato Pablo, aggiungendo di aver conosciuto mamme che hanno usato il suo video per insegnare ai loro figli come fare coming out, mentre tantissimi fan si sono sentiti ispirati, condividendo la propria verità.

Vertigo, nuovo disco di Alborán, uscirà entro fine 2020, mentre “Si Habieras Querido“, primo singolo estratto, uscirà domani. Le canzoni, in particolare quelle che parlano d’amore, non saranno ‘segnate’ dal suo coming out, perché le canzoni d’amore “non hanno nulla a che fare con il fatto che ti piacciano gli uomini o le donne”.