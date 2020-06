Pablo Alborán, il cantante fa coming out: “Sono gay e non cambia nulla, voglio solo essere più felice” – video

31enne cantautore spagnolo nominato ai Latin Grammy Awards nel 2019 per il disco “Prometo”, il bellissimo Pablo Alborán ha fatto coming out sui social. Un video di 200 secondi in cui Pablo, per celebrare il Pride Month, ha candidamente rivelato di essere omosessuale.

Ciao famiglia. Come sapete, ultimamente il mondo ci sta regalando notizie agrodolci, ci sentiamo tutti strani e stiamo ripensando la nostra vita, cosa ci rende felici e cosa no. A volte dimentichiamo l’amore che ci unisce, che ci rende migliori. E da quell’amore vorrei dirvi qualcosa di molto personale. Ho sempre combattuto contro qualsiasi espressione contraria all’uguaglianza, dal machismo, alla xenofobia, alla transfobia, all’omofobia … E oggi voglio che il mio grido diventi un po’ più forte e abbia più valore e peso. Sono qui per dirvi che sono omosessuale, e che non succede nulla. Devo essere un po’ più felice di quanto già non fossi. Molte persone lo suppongono, lo sanno o semplicemente non se ne curano. A casa mia ho sempre avuto la libertà di amare chi ho amato, di dedicarmi a ciò che volevo. Mi sono sentito al riparo per realizzare ciascuno dei miei sogni. Nel mio lavoro non mi sono mai sentito discriminato, ma sfortunatamente ci sono molte persone che non lo vivono in questo modo, ed è per questo che oggi, senza paura, spero anche che questo messaggio possa rendere il tutto più facile per qualcuno. Ho sempre scritto canzoni che parlano di voi, di me e di ciò che accade intorno a tutti noi. Ho sempre pensato che chiunque potesse identificarsi con i miei testi, indipendentemente da sesso, età o lingua, perché la musica è per tutti. E voglio sentirmi libero come le mie canzoni. Voglio essere coerente, coerente e il più responsabile possibile con me stesso. Continuerò a concentrare la mia vita pubblica sul mio lavoro, sulla mia musica. Cercherò di fare il mio lavoro al meglio delle mie capacità, con un incredibile rispetto per la professione e il pubblico. Voglio ringraziarvi per l’amore che ho sempre ricevuto, per il supporto incondizionato che mi date.