Pablo, l’insegnante che ha indossato una gonna a lezione per denunciare gli stereotipi di genere

< 1 minuto di lettura

Pablo è un’insegnante di educazione fisica di Granada che ha deciso di andare a lezione indossando la gonna, per denunciare gli stereotipi di genere ancora oggi troppo presenti. La foto pubblicata on line, con gonna in stile flamengo e palloni da calcio in spalla, è presto diventata virale in Spagna.

Mi chiamo Pablo Santaella Barcos e vedo una foto normale, il problema oggi è che molte persone ancora non la vedono così.

Oggi ho deciso di andare a lavorare in gonna (mi sono tolto la mascherina solo per la foto, non c’era nessuno in cortile ed ero all’aperto). L’obiettivo era quello di insegnare agli studenti che ognuno può vestirsi o indossare quello che vuole indipendentemente da quello che dicono gli altri. Purtroppo siamo in una società in cui prevalgono gli stereotipi di genere, ma è sempre più frequente vedere persone che si vestono fuori dalla “norma” o che sono diverse dalla maggioranza. Ho ricevuto molte domande, commenti e persino complimenti dagli studenti. Le mie risposte a tutti loro sono venute naturali, volevo che vedessero che sono lo stesso insegnante, che io indossi i pantaloni o le gonne. Tutto questo è educazione, quella che diamo ai nostri figli, ai nostri studenti, e per la cronaca, non incoraggio i ragazzi a indossare una gonna, fate attenzione, ma a indossare ciò che a loro piace, per come si sentono veramente. È per questo che ho scelto questa professione, per trasmettere valori, insegnare contenuti, aiutarli a essere persone migliori, dare loro il mio amore e supporto.